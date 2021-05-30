Свердловские синоптики предупредили о резкой смене погоды

Штормовое предупреждение пока объявлено только на один день. Фото: Галина Солвьёва

31 мая в Свердловскую область придут дожди, грозы, град и ветер с порывами до 18 м/с. После 30-градусной жары резко похолодает до +11...+16.

Синоптики и МЧС предупреждают свердловчан о непогоде в последний день весны. Штормовое предупреждение пока объявлено только на один день. Спасатели призывают всех, кто окажется на улице 31 мая, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач, и быстро искать укрытие.

"Закрепите слабо укрепленные конструкции на своих подворьях, их разрушение может привести к травмированию людей. Находясь дома при грозе закройте окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Воздержитесь от топки печей, не разговаривайте по телефону. Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности выключите электробытовые приборы", - напомнили в МЧС.

В случаев возникновения ЧС необходимо сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России "101" или единому номеру вызова экстренных служб "112".

По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, грозы ожидаются в регионе уже сегодня. В первый день лета температура воздуха поднимется не выше +20 градусов. По ночам в начале июня возможны заморозки.