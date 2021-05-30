Екатеринбуржцы заметили в городе дикого лося

Обычно лосям хватает корма в лесной зоне, и повода искать пропитание вблизи людей у них нет. Фото: Станислав Богомолов

Дикий лось выбежал в город в районе микрорайона Синие Камни. Его успели заснять жители Екатеринбурга.

На видео, появившемся в соцсетях, видно, как лось быстро пробегает по парковке и между жилыми многоэтажками, мимо детской площадки. Отметим, что это не первый случай, когда дикие животные выходят в город.

Как ранее рассказали "Областной газете" в лаборатории экологии охотничьих животных УрО РАН, молодые лоси могут выходить к людям из любопытства, а потом спешно убегать обратно. Взрослый опытный зверь просто так на дороги выбегать не станет. Обычно лосям хватает корма в лесной зоне, и повода искать пропитание вблизи людей у них нет.

Тем не менее, местным жителям, особенно автомобилистам, стоит быть внимательными в микрорайоне Синие Камни. ДТП с участием лосей также нередки на Среднем Урале.