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31 мая 2021, 08:00

Лето на севере Свердловской области начнётся с заморозков

Одуванчик в руке на фоне неба

Начало лета в Свердловской области будет умеренно тёплым. Возможны ночные заморозки на севере. Фото: Галина Соловьёва

В ночь на 1 июня уральские синоптики обещают до +3...+8, на севере заморозки до -2. Дожди в первые дни лета прекратятся.

Сегодня воздух прогреется лишь до +11...+16 градусов. Однако уже завтра станет теплее - до +16...+21. Ожидается переменная облачность. Ветер переменных направлений до 5 м/с. 

В ночь на среду будет +6...+11 градусов, на крайнем севере до +1. Днём 2 июня потеплеет до +17...+22 градусов.

До конца недели ожидается темпераура вохдуха не выше +26. Дожди прекратятся.

Напомним, что май побил сразу несколько температурных рекордов. Например, 24 мая температура воздуха в Екатеринбурге поднялась до 34,7 °С. Это абсолютный рекорд для последнего весеннего месяца с 1916 года. А вот начало лета-2021 будет умеренно тёплым.

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