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Общество / Природа
1 июня 2021, 11:57

В Свердловской области от укусов клещей пострадали более 21 тысячи человек

  Анна Митчина
Табличка "Осторожно! Клещи"

За неделю клещи укусили ещё 4 287 человек. Фото: Алексей Кунилов

За прошедшую неделю клещи укусили ещё 4 287 человек. По Свердловской области уже насчитывается 21 264 пострадавших.

По данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, это на уровне прошлого года и в 1,4 раза превышает среднемноголетний уровень. От клещей пострадали 4 125 детей, что в 1,3 раза меньше, чем в аналогичном периоде 2020 года.

С диагнозом "клещевой вирусный энцефалит" госпитализировано 50 человек, в том числе 13 детей. С подозрениями на "клещевой иксодовый боррелиоз" госпитализированы 157 свердловчан, из них 64 ребёнка.

Клещи наиболее активны на 11 территориях: Верх-Исетского района г. Екатеринбурга, Слободо-Туринского МР, Асбестовского ГО, ГО Рефтинский, Ирбитского МО, Тавдинского ГО, Нижнесергинского МР, ГО Дегтярск, Талицкого ГО, Байкаловского МР, Пышминского ГО.

В Екатеринбурге от укуса клещей пострадали 7 564 человека, из них 955 - дети.

В Свердловской области от клещей уже обработали 93,7% запланированных территорий: 9555,1 га из 10200 га.

Напомним, на территории региона работает горячая линия по клещам.

Областная газета Свердловской области

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