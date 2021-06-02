Учёные Уральского отделения РАН ищут желающих, чтобы подсчитать ежей

Таким занятием можно разнообразить досуг ребёнка. Фото: Алексей Кунилов

Исследователи Института экологии растений и животных УрО РАН в Екатеринбурге запустили проект "Ежи России". Они просят граждан помочь им подсчитать животных, чтобы в дальнейшем знать, где именно проводить исследования.

Информацию об этом разместили на официальном сайте ИЭРиЖ УрО РАН. Помощь россиян потребовалась, потому что этой сферой занимается всего три исследователя и они физически не смогут охватить все участки обитания ежей. Волонтёром может стать любой желающий.

На портале "Люди науки" они рассказали, как можно подсчитать ёжиков. Для этого необходимо:

изготовить из подручных материалов (картона, мусорных мешков, скотча, бумаги) 5 специальных следовых тоннелей. Подробная инструкция по изготовлению и размещению здесь;

ежей нужно будет заманивать в тоннели при помощи собачьего или кошачьего влажного корма (ни в коем случае не молока!);

Наблюдать за тоннелями в течение четырёх дней, вести записи и фиксировать следы, которые, возможно, оставит ёж – и отсылать все это ученым через страницу проекта;

помнить, что после окончания эксперимента тоннели из научного оборудования превратятся в банальный мусор, поэтому их обязательно нужно будет убрать.

Подготовленным тоннелям надо присвоить номер и оставить в лесу, парке, поле или на садовом участке. Помочь учёным можно до тех пор, пока ёжики не уйдут в спячку, то есть минимум до сентября.

Учёные напоминают, что ежи могут быть переносчиками опасных болезней, поэтому к тоннелям надо прикасаться только в перчатках, а самих зверьков лучше вообще не трогать.

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