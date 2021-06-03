К выходным в Свердловской области потеплеет до +28°С

В конце недели с каждым днём будет на несколько градусов теплее. Фото: Алексей Кунилов

Выходные в Свердловской области будут тёплыми и без осадков. Ночные заморозки до -2°С ожидаются только в ближайшую ночь.

В конце недели с каждым днём будет на несколько градусов теплее. Сегодня воздух прогреется до +14...+19°С Местами пройдут дожди. Ветер северо-западный, северный 4-9 м/с, днём порывы до 14 м/с.

В ночь на пятницу ожидается до +2...+7°С, заморозки - в горах и низинах. Днём 4 июня будет уже +18...+23°С. Осадки прекратятся.

В ночь на субботу уральские синоптики обещают +5...+10°С, в горах и низинах до 0°С. В субботу потеплеет до +23...+28°С. Ветер сменится на неустойчивый слабый. Ожидается, что такая же погода будет в воскресенье, однако затем снова станет прохладнее.

"В конце рабочей недели и в выходные дни потеплеет в дневные часы до 21-25°, ночью ожидается 7-12°. Поскольку погоду в течение ближайшей недели определят северо-западные воздушные течения, особо жаркая погода (30° и выше) на Урал пока не вернётся", - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.