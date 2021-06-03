В Екатеринбурге впервые пройдёт "Ночь географии"

В этом году "Ночь географии" пройдёт в Екатеринбурге. Фото: Галина Соловьева

Русское географическо общество по всей России проводит с 4 по 6 июня акцию "Ночь географии". В этом году к ней присоединился Екатеринбург.

В организации акции Русскому географическому обществу помогает УрГПУ, рассказали в пресс-службе университета. Они совместно подготовили программу, рассчитанную на 2 дня - 4 и 5 июня.

4 июня:

16:30 - Музей истории и археологии Урала (пр. Ленина 69/10) приглашает школьников на экскурсию и викторину. После пройдёт конкурс рисунков мелками на асфальте на географическую тему. Участникам будут вручаться подарки.

18:00 - Там же пройдёт открытие выставки РГО "Самая красивая страна".

18:00 - В ландшафтном парке УрГПУ (пр. Космонавтов, 26) сотрудники и студенты вуза проведут геологический квест, где участники познакомятся с физическими и химическими свойствами минералов, научатся определять их твёрдость, узнают о происхождении, названиях и месторождениях давно известных минералов. Для участия необходимо собрать команду из 3-4 человек.

5 июня:

18:00 - В Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5) пройдет встреча членов Свердловского отделения Русского географического общества с посетителями выставки "Фёдор Конюхов. Путешествие длиною в жизнь". Большое интервью "Областной газеты" с путешественником вы пожете прочитать здесь.

18:00 - В ландшафтном парке УрГПУ (пр. Космонавтов, 26) сотрудники вуза проведут орнитологическую экскурсию.

"Здесь гости поближе познакомятся с привычными, и не очень, пернатыми обитателями парковых зон в черте города. Узнают много интересного о гнездовой биологии птиц, экологической роли птиц в экосистемах, а главное — сами увидят, послушают птиц" - пояснила кандидат географических наук, доцент УрГПУ Оксана Янцер.