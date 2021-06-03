Лоси снова выходят на дороги

Веса у такого лесного красавца примерно килограммов 200. При столкновении с машиной не избежать ни травм, ни повреждений. Фото: Андрей Сакулин

Недавно на дороге в очередной раз насмерть сбили лося. Автомобиль с тремя пассажирами двигался из посёлка Белоярского в сторону Асбеста, и внезапно на проезжую часть выскочил лось. Столкновения избежать не удалось. Мало того, что капот практически всмятку, так и весь экипаж получил травмы и был доставлен в больницу. Стаж водителя за рулём – почти 20 лет, нарушений за ним не числится. Но ущерб, причинённый охотничьим ресурсам Свердловской области, всё равно придётся возмещать.

– Причин выхода лосей на дороги в весеннее-летнее время несколько, – поясняет журналисту «Облгазеты» начальник отдела государственного надзора, охраны и использования животного мира департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области Евгения Шуляпина. – Во-первых, у лосей свои миграционные тропы, и пик активного передвижения по ним приходится как раз на весну и август-сентябрь, когда у животных начинается гон. Во-вторых, обычно они выходят на открытые пространства летом, в том числе на дороги, спасаясь от гнуса. А так как весна в этом году ранняя и тёплая, то гнус уже появился. По причине сухой и ранней весны лосям просто не хватает воды, вот они её и ищут. Ну и, наконец, лесное поголовье этих животных растёт, да и машин стало больше.

По данным департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области, в 2020 году на дорогах нашего региона произошло 235 ДТП с участием диких животных. Из них 119 ДТП – с участием косуль, 102 – с лосями, 9 ДТП – с участием кабанов и 5 – с участием медведей. Погибло два человека и 233 животных. Для возмещения ущерба, причинённого охотничьим ресурсам, в прошлом году к страховым компаниям владельцев автомашин предъявили исков на 1 938 000 рублей. А ущерб по каждому виду животных немалый: лось – 80 тысяч рублей, косуля – 40 тысяч, медведь – 60 тысяч, кабан – 30 тысяч рублей. Всего с учётом исков за предыдущий год возмещено 3 914 000 рублей.

Не радуют и данные 2021 года. C января по май госинспекторы департамента уже много раз выезжали на такие ДТП: зафиксировано 41 столкновение с лосем, 40 – с косулей, два столкновения с кабаном. Почти все животные погибли, только один лось убежал. Ущерб составил 4 970 000 рублей.

Когда жарко, звери идут к воде, а вечером надо возвращаться на кормовые места. Чаще всего их передвижения происходят в сумерках, ранним утром или поздним вечером, поэтому в это время водителям надо быть крайне осторожными. Особенно там, где установлен дорожный знак «Дикие животные», но выскочить звери могут и в любом другом месте.

Но что делать, если всё же столкнулись с диким животным? Прежде всего, сообщить о происшествии в ГИБДД и в департамент по охране животного мира. На место выезжают инспекторы департамента с ветеринаром, который осматривает животное. Случаи, когда лесные обитатели получают ранения и остаются живы, есть, но это бывает редко. Однако рассматривать сбитое животное как добычу не стоит: после того как ветеринарный специалист задокументирует факт гибели лесного обитателя, утилизацией его туши занимается специализированная аккредитованная организация.

ЦИФРЫ По данным зимнего и иных видов учётов, в Свердловской области обитает 51 342 лося, 50 238 косуль, 14 672 кабана, 4 612 бурых медведей.

В ТЕМУ Надо сказать, что дикие животные нередко выходят к людям, чаще всего – медведи. «Областная газета» уже рассказывала о таких случаях. Например, в Карпинске на одном из карьеров к столовой повадился выходить молодой медведь. Это опасно, пришлось пристрелить. А в минувшее воскресенье жители Екатеринбурга засняли дикого лося на территории микрорайона Синие Камни.

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