Возгорание тополиного пуха легко может стать причиной пожара

Тополиный пух далеко не так безопасен, как кажется: это отличный проводник огня Фото: Павел Ворожцов

2 июня пожарные тушили возгорание на выезде из Каменска-Уральского. Наступила пора тополиного пуха, и кое у кого возникает желание поджечь пушистое облачко и посмотреть, как бежит по нему змейка огня.

Опасная забава. Подобные ситуации возникают по всей области.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Свердловской области, тополиный пух скапливается во дворах, возле строений и стоянок автотранспорта. При сильном ветре он легко поднимается и забивается в щели балконов и лоджий. Малейшая искра способна привести к пожару.

МЧС рекомендует коммунальным службам, жителям частных домов своевременно ликвидировать скопления пуха: залить его водой и убрать.