Возгорание тополиного пуха легко может стать причиной пожара

2 июня пожарные тушили возгорание на выезде из Каменска-Уральского. Наступила пора тополиного пуха, и кое у кого возникает желание поджечь пушистое облачко и посмотреть, как бежит по нему змейка огня.
Опасная забава. Подобные ситуации возникают по всей области.
Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Свердловской области, тополиный пух скапливается во дворах, возле строений и стоянок автотранспорта. При сильном ветре он легко поднимается и забивается в щели балконов и лоджий. Малейшая искра способна привести к пожару.
МЧС рекомендует коммунальным службам, жителям частных домов своевременно ликвидировать скопления пуха: залить его водой и убрать.
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».