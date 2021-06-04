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Общество / Природа
4 июня 2021, 14:15

В Екатеринбурге на площади 1905 года появится зелёная зона с водоёмом

фестиваль Атмосфера

В Екатеринбурге в третий раз пройдёт фестиваль «Атмосфера». Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге пройдёт Евразийский фестиваль ландшафтного искусства «Атмосфера». Мероприятие приурочено к 298-летию города.

Начать подготовку к фестивалю, который состоится в период с 14 по 22 августа, поручил мэр Алексей Орлов.

Как передаёт пресс-служба мэрии, «зелёный оазис появится в самом сердце уральской столицы – на площади 1905 года». Для создания композиций дизайнеры используют травы, цветы и деревья. При этом после мероприятия их высадят на улицах уральской столицы.

Также есть планы по созданию амфитеатра и небольшого водоёма на площади. Отмечается, что для посетителей будут доступны интерактивные лекции, зоны релаксации, фотосессии и фудкорт на открытом воздухе.

В прошлом году фестиваль проходил напротив Башни «Исеть».

Фото: Галина Соловьёва

Напомним, ранее бывший мэр Екатеринбурга Александр Высокинский высказал свою позицию относительно обустройства площади 1905 года. Он выступил против создания в центре города парка или сквера, а также заявил о необходимости переноса действующей парковки.

Областная газета Свердловской области

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