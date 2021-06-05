В День эколога Евгений Куйвашев указал на проблемы в Свердловской области

Евгений Куйвашев сакцентировал внимание на экологических проблемах в Нижнем Тагиле. Фото: Павел Ворожцов

5 июня в России отмечается День эколога. Губернатор Свердловской обалсти Евгений Куйвашев поблагодарил всех, кто участвует в сохранении уральской природы, а также обозначил проблемы в этой сфере.

Это необходимость очистки водоёмов, воздуха, сохранения лесов, разнообразия животных и растений, сокращения вредного воздействия на природу.

В прошлом году на эти цели в регионе было выдедено 1,7 млрд рублей. Удалось высадить 29 тысяч гектаров леса, что превысило годовой план по лесовосстановлению, в Верхне-Сысертское водохранилище, озеро Балтым и Невьянский пруд выпущено 15 тысяч мальков белого амура. Кроме того, велось благоустройство Калиновского, Юго-западного, Шарташского и Мало-Истокского лесопарков, природных парков "Бажовские места" и "Оленьи ручьи".

Евгений Куйвашев сакцентировал внимание на экологических проблемах в Нижнем Тагиле.

"Важным направлением деятельности является улучшение экологической ситуации в Нижнем Тагиле, снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха. С этой целью мы развиваем взаимодействие с промышленными предприятиями по расширению природоохранной деятельности, внедрению новых бережливых по отношению к природе технологий, сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу и водные источники, переводу транспорта на газомоторное топливо. Начались работы по очистке ложа Черноисточинского водохранилища", - рассказал глава Среднего Урала.

Он также отметил, что в целом для промышленной Свердловской области обеспечение экологической безопасности имеет особое значение.