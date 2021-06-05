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5 июня 2021, 15:53

В День эколога Евгений Куйвашев указал на проблемы в Свердловской области

Нижний Тагил

Евгений Куйвашев сакцентировал внимание на экологических проблемах в Нижнем Тагиле. Фото: Павел Ворожцов

5 июня в России отмечается День эколога. Губернатор Свердловской обалсти Евгений Куйвашев поблагодарил всех, кто участвует в сохранении уральской природы, а также обозначил проблемы в этой сфере.

Это необходимость очистки водоёмов, воздуха, сохранения лесов, разнообразия животных и растений, сокращения вредного воздействия на природу.

В прошлом году на эти цели в регионе было выдедено 1,7 млрд рублей. Удалось высадить 29 тысяч гектаров леса, что превысило годовой план по лесовосстановлению, в Верхне-Сысертское водохранилище, озеро Балтым и Невьянский пруд выпущено 15 тысяч мальков белого амура. Кроме того, велось благоустройство Калиновского, Юго-западного, Шарташского и Мало-Истокского лесопарков, природных парков "Бажовские места" и "Оленьи ручьи".

Евгений Куйвашев сакцентировал внимание на экологических проблемах в Нижнем Тагиле.

"Важным направлением деятельности является улучшение экологической ситуации в Нижнем Тагиле, снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха. С этой целью мы развиваем взаимодействие с промышленными предприятиями по расширению природоохранной деятельности, внедрению новых бережливых по отношению к природе технологий, сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу и водные источники, переводу транспорта на газомоторное топливо. Начались работы по очистке ложа Черноисточинского водохранилища", - рассказал глава Среднего Урала.

Он также отметил, что в целом для промышленной Свердловской области обеспечение экологической безопасности имеет особое значение.

"Приятно отметить, что многие уральцы осознают значимость экологической работы, стремятся внести свой посильный вклад в защиту родной природы, принимают активное участие в крупных акциях по охране окружающей среды, экологических субботниках на территории региона. Благодарю экологов-профессионалов за добросовестный труд, весомый вклад в укрепление экономики, повышение качества жизни в Свердловской области", - говорится в обращении губернатора, опубликованном в свежем номере "Областной газеты".

Евгений Куйвашев пожелал экологам здоровья, счастья, благополучия, новых успехов в работе, а всем уральцам – приятных прогулок по лесам и паркам региона, бережного отношения к природным богатствам

Областная газета Свердловской области

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