В выходные в Свердловской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность

На Среднем Урале полностью запрещено использование открытого огня. Фото: Алексей Кунилов.

Уральские синоптики и МЧС предупреждают о высокой пожарной опасности в лесах Свердловской области 5-7 июня. Одновременно появилось предупреждение о заморозках до -2 в ночь на субботу.

"5-7 июня местами в Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае, 5-9 июня в большинстве районов Курганской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4 и 5 класс горимости леса по региональной шкале, в Курганской области и Пермском крае по шкале Нестерова)", - говорится в сообщении синоптиков Уральского гидрометцентра. Аналогичные сообщение начало рассылать свердловчанам МЧС.

Напомним, что в Свердловской области до 10 июня действует запрет на посещение лесов в рамках противопожарного режима.

"В ночные часы 5 июня местами в Свердловской, Челябинской и Курганской областях ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2°", - сообщили также синоптики.

Добавим, что первые выходные июня ожидаются тёплыми - до +22...+28 - и ясными.

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