Предупреждение о смоге объявлено в Свердловской области

Сегодня ожидается ветер западной четверти до 5 м/с, а завтра - неустойчивый слабый. Фото: Павел Ворожцов

Уральские синоптики объявили предупреждение о смоге в Свердловской области. Оно будет действовать до вечера 7 июня.

"На территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляется НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20 часов 7 июня", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра.

Добавим, что сегодня ожидается ветер западной четверти до 5 м/с, а завтра - неустойчивый слабый.

Одновременно с предупреждением о смоге в Свердловской области действует предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности. Первые выходные июня ожидаются тёплыми - до +22...+28 - и ясными.

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