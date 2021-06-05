В свердловских водоёмах обнаружили опасные бактерии

Все проверенные водоёмы не соответствуют гигиеническим нормативам по показателям, санврачи не советуют купаться в них. Фото: Владимир Мартьянов

Роспотребнадзор проверил свердловские водоёмы и пришёл к выводу, что среди них нет безопасных для купания. Рассказываем, какие опасные бактерии найдены в воде.

Санврачи проверили Шарташский пруд, Нижнетагильский пруд, Кировградский, Невьянский и Нижне-Выйский пруды. Кроме того, исследованы пробы из рек Тагил, Тура, Пышма, Реж, Каменка, Бобровка, Ирбит, Ница, Кирга, Синячиха и другие. Все эти водоёмы не соответствуют гигиеническим нормативам по показателям.

В воде обнаружены:

термотолерантные колиформные бактерии (являются показателем эффективности очистки от фекальных бактерий, опасны при превышении допустимой концентрации, обнаружены в большинстве проб),

(являются показателем эффективности очистки от фекальных бактерий, опасны при превышении допустимой концентрации, обнаружены в большинстве проб), обобщенные колиформные бактерии (бактерии группы кишечной палочки обнаружены в Асбесте),

(бактерии группы кишечной палочки обнаружены в Асбесте), колифаги (указывают на факт фекального загрязнения, обнаружены в р. Пышма в Асбесте),

(указывают на факт фекального загрязнения, обнаружены в р. Пышма в Асбесте), энтерококки (могут вызывать менингит, бактериемию, поражения мочеполовой системы).

Кроме того, в водоёмах обнаружено превышение содержания марганца (р. Ирбит, Каменка, Верх-Исетский пруд, оз. Малый Исток, Огородное), железа (Синячиха, Ирбит, Тура,Каменка, Верх-Исетский пруд - водная станция) и плавающих примесей (р. Пышма).

"Отобрано и исследовано 63 пробы воды на санитарно-химические показатели, 245 проб на микробиологические показатели, 40 проб на паразитологические показатели. По результатам исследований установлено, что 33 (52,3%) отобранных проб по санитарно-химическим показателям, 18 (7,34%) проб по микробиологическим показателям, 1 (2,5%) проба по паразитологическим показателям не соответствуют требованиям санитарных правил", - рассказали в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Ранее 10 водоёмов Свердловской области получили положительные заключения санврачей. Там можно отдыхать и заниматься спортом, но нельзя купаться.

В прошлом году "Областная газета" писала о случае, когда итогом купания в Шарташе стал церкариоз.

Фото: данные Роспотребнадзора

Фото: данные Роспотребнадзора

Фото: данные Роспотребнадзора

Фото: данные Роспотребнадзора

Фото: данные Роспотребнадзора