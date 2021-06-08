В Екатеринбурге депутаты предложили вырубить тополя из-за пуха

Вместо тополей планируется высадить ели и яблони. Фото: Павел Ворожцов.

Депутаты фракции «Единая Россия» в Екатеринбургской гордуме предложили заменить тополя на другие деревья. Такая инициатива объясняется повышением пожароопасности в городе.

Как отметила руководитель фракции Ира Овчинникова: «Мы предлагаем высаживать на месте тополей другие деревья. В каждом районе к выбору растений должен быть индивидуальный подход: где-то это могут быть хвойные, где-то яблони». Решение о высадке тех или иных деревьев будет приниматься исходя из природных условий, рекомендаций специалистов и мнения общественности.

Предполагается, что соответствующее обращение на имя главы города подготовят и направят до следующего заседания городской думы. В письме депутаты также будут рекомендовать не высаживать тополя в новых микрорайонах уральской столицы, сообщает пресс-служба ЕГД.

Заместитель председателя гордумы Виктор Тестов сообщил, что вопрос замены тополей начали прорабатывать и в Федеральном Собрании РФ. По его словам, из-за тополиного пуха возрастает пожароопасность. Кроме того, в период цветения тополей страдают аллергики. Он подчеркнул, что если в гордминистрации инициативу поддержат, то депутаты готовы участвовать и в процессе посадки новых деревьев.

Известно, что тополя вбирают в себя около 70% уличной пыли, грязи и дыма (один старый тополь очищает воздух от сорока килограммов сажи и пыли), освежают и обогащают воздух фитонцидами, убивая болезнетворные микробы. Тополя выделяют в несколько раз больше кислорода, чем хвойные деревья.

Напомним, в предыдущие сутки в Екатеринбурге зарегистрировали почти 250 вызовов пожарных. Большинство обращений от горожан были связаны с поджогами тополиного пуха. Под вечер 7 июня в ЦПКиО Екатеринбурга разгорелся крупный пожар – на площади 10 тысяч "квадратов" горела сухая растительность и тополиный пух. Сегодня там усилили охрану.