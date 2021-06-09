Стрижепад: как правильно помочь упавшей птице?

В России наиболее часто встречается чёрный стриж, который может достигать 18 сантиметров в длину Фото: Из личного архива Александры Хлопотовой

С наступлением лета в Екатеринбурге и других городах России начались «традиционные» стрижепады – явление, когда птенцы и взрослые стрижи падают на землю и не могут взлететь. Интернет заполонили фотографии таких упавших птиц и взволнованные комментарии людей.

«Мы нашли птенца сокола! Что делать?» – эти слова работники Екатеринбургского зоопарка летом слышат часто. Местные жители обращаются в организацию за помощью, не зная, что нашли не сокола, а стрижа – небольшую птицу с острым загнутым клювом, длинными крыльями и короткими цепкими лапками.

– Стриж – очень распространённая птица, встречается по всей Европе, в Cеверной и Cредней Азии и в России, – рассказывает ветеринар, пресс-секретарь Екатеринбургского зоопарка Екатерина Уварова. – Они зимуют в Африке и Индии, а на Урал прилетают в мае, гнездятся под крышами домов и в нишах балконов.

На улицах горожане чаще находят выпавших из гнезда птенцов. В отличие от взрослых особей, крылья которых длиннее туловища и смыкаются за хвостом, перья стрижонка могут быть ещё в виде трубочек, а крылья – короче хвоста. Но иногда на земле оказываются и взрослые особи, которые плохо себя почувствовали во время перелёта или на что-то наткнулись, например, на зеркальную поверхность здания. При этом взлететь с плоской поверхности не могут даже взрослые – для полёта им нужно забраться на возвышенность и спрыгнуть с неё.

В Европе существуют центры реабилитации птиц, где упавших стрижей правильно выхаживают и отпускают на волю. В России таких организаций нет, поэтому ответственность за стрижа ложится на человека, который решился помочь птице. К сожалению, большинство людей действует неправильно.

– Выпавшего стрижонка можно попытаться вернуть в гнездо, но это почти нереально – гнёзда стрижей находятся на высоте, – отмечает замдиректора Висимского биосферного заповедника по научно-исследовательским разработкам и экологическому просвещениюАлександра Хлопотова. – Другой выход – забрать птенца домой и выкармливать. Но кормить стрижей творогом, фаршем и другими продуктами опасно. Это приведёт к нарушениям обмена веществ, у птицы могут выпадать перья. В итоге такой стриж не сможет правильно летать и охотиться. Стрижатам нужно давать живых тараканов и сверчков каждые два часа, поить водой из шприца. А когда птенец оперится, для чего понадобится от нескольких дней до двух недель, можно выпустить его с возвышения.

Взрослого стрижа выкормить не получится, да и в неволе эта птица жить не сможет. По словам Александры Хлопотовой, если стриж активен, нужно помочь ему взлететь с возвышенности. Можно взять птицу в руки и раскрыть ладони на высоте своего роста или перенести на возвышенность, оставить на краешке балкона либо окна. Перед этим на руки лучше надеть перчатки: это позволит не навредить птице и при этом не заразиться от неё – как и другие птицы, стрижи могут переносить орнитоз, который опасен и для человека. Но ни в коем случае не стоит подбрасывать птицу или запускать в небо как бумажный самолётик – после этого стриж точно никогда не взлетит снова.

ЭТО ИНТЕРЕСНО В обществе сложился стереотип, что стрижи – слабые птицы, которые часто падают на землю и не могут взлететь, даже если здоровы. Однако на самом деле стриж – атлет в мире пернатых. Покидая гнездо, он практически никогда не садится на землю: спит в воздухе, ест и пьёт капли дождя на лету. Как отмечает Екатерина Уварова, стрижи не приспособлены ходить из-за слабых лап. Вся система органов этих птиц заточена на полёт – они отличные летуны, которые могут разгоняться до 111 километров в час. Стрижей не содержат ни в одном зоопарке мира, потому что в неволе они гибнут: от сидячего и лежачего образа жизни у птицы появляются пролежни, как у человека.

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