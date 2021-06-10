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10 июня 2021, 07:00

Дожди пришли в Свердловскую область только на один день

Мужчина едет на велосипеде

10 июня будет самый прохладный и пасмурный день на неделе. К июньским праздникам снова придёт засушливая жара. Фото: Галина Соловьёва

К июньским праздникам на Среднем Урале снова потеплеет до +28°С. Дожди прекратятся, а ветер сменится на неустойчивый слабый.

Минувшей ночью местами в Свердловской области прошли долгожданные дожди. В конце недели и в выходные осадков снова не ожидается. Уральские аграрии уже оценили ситуацию с будущим урожаем из-за засухи, назвав это катастрофой.

По данным Уральского гидрометцентра, сегодня будет самый прохладный и пасмурный день на неделе. Воздух днём прогреется до +17...+22°С. Ветер будет северо-восточный 2-7 м/с.

В ночь на пятницу ожидается до +4...+9°С. Днём 11 июня будет уже +21...+26°С. Ветер сменится на неустойчивый слабый, осадки прекратятся.

В ночь на 12 июня синоптики обещают до +6...+11°С. В День России на Среднем Урале будет жарко, до +23...+28°С.

До середины июня дождей в регионе не ожидается.

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Областная газета Свердловской области

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