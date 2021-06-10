В Госдуму поступил законопроект о квотах на выбросы во всех городах с грязным воздухом

Право расширить список городов для квотирования загрязнений получит Правительство РФ. Фото: Павел Ворожцов

Госдума рассмотрит поправки о регулировании вредных выбросов во всех городах с загрязнённым воздухом. По мнению авторов инициативы, предложенные меры помогут существенно снизить вред от автотранспорта и деятельности предприятий.

Благодаря изменениям в законодательстве появится возможность установить для промышленных городов и агломераций предельно допустимые объёмы содержания вредных веществ в воздухе и принуждать их сокращать выбросы. Об этом рассказал один из авторов поправок, координатор проекта партии «Единая Россия» «Чистая страна», председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, Владимир Бурматов.

На сегодняшний день квоты на выбросы загрязняющих веществ действуют в 12 городах: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. К 2024 году объём вредных выбросов в этих города должен быть снижен на 20%.

Как сообщили в пресс-службе «ЕР», профильный комитет Госдумы планирует рассмотреть документ на заседании в ближайшую пятницу, 11 июня. «Поправки позволят расширить практику на все города с сильным или очень сильным уровнем загрязнения воздуха. В перечень таких городов, с нашей точки зрения, можно включить несколько десятков населенных пунктов», - сказал Владимир Бурматов, добавив, что решение о расширении списка будет принимать Правительство РФ.

«На следующей неделе мы ожидаем принятия поправки во втором и третьем чтениях, чтобы она стала законом. Города получат возможность решить проблему экстремальной нагрузки на атмосферный воздух», – заключил Владимир Бурматов.

Законотворческая инициатива стала ответом на обращения граждан. Вопрос о расширении списка городов-участников федерального проекта «Чистый воздух» стал темой обсуждения на стратегической сессии единороссов «Экология», которая состоялась 5 июня. Предложение нашло поддержку председатель партии Дмитрия Медведева.

Как писала «Областная газета», основной задачей проекта в «Чистый воздух» в Свердловской области является улучшение экологической ситуации в Нижнем Тагиле. На эти цели будет выделено 2,35 млрд рублей. Кроме того, крупнейшие нижнетагильские предприятия, вроде Уралвагонзавода, Высокогорского ГОК и ЕВРАЗ НТМК, планируют инвестировать в модернизацию производств, загрязняющих воздух, около 4 млрд рублей. В 2019 году на эти же цели промышленные предприятия направили около 327 млн рублей.