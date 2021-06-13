30-градусная жара и грозы ждут свердловчан в начале недели

Синоптики Уральского гидрометцентра прогнозируют жару до +27...+32 градусов в ближайшие три дня. Фото: Галина Соловьёва

Неделя после июньских праздников начнётся в Екатеринбурге и Свердловской области с 30-градусной жары и гроз. Местами пройдут кратковременные дожди.

Синоптики Уральского гидрометцентра прогнозируют жару до +27...+32 градусов в ближайшие три дня. Ночи будут тёплыми - до +11...+18 градусов. Ветер южный, юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

14, 15 и 16 июня на Среднем Урале ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Екатеринбурге дожди обещают только во вторник и в среду. 16 июня в столицу Урала может прийти и гроза.

Уральские аграрии уже оценили ситуацию с будущим урожаем из-за засухи, назвав это катастрофой.

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