Дожди пришли в Свердловскую область на несколько дней

Долгожданные осадки ожидаются в Свердловской области 16-17 июня. Фото: Галина Соловьёва

Уральские синоптики пообещали заметное изменение погоды в середине этой недели. На смену 30-градусной жаре придут дожди. Станет прохладнее - до +16...+21°С.

Долгожданные умеренные осадки ожидаются в Свердловской области 16-17 июня. В другие дни возмлжны кратковременные дожди.

"Атмосферный фронт, надвигающийся с ЕТ России, принесет 16-17 июня столь необходимые осадки. Дожди пройдут в большинстве районов Урала. Температура воздуха понизится на 7-8°. В период 18-21 июня ночью ожидается 6-11°, днем 16-21°", - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Она объяснила засуху на Урале двумя антициклонами. Уральские аграрии уже оценили ситуацию с будущим урожаем из-за засушливой погоды, назвав это катастрофой.

"Один, затем другой переместившиеся на Урал с северо-запада (от Архангельска) и задержавшиеся в нашем регионе надолго. В начале своего прихода в наш регион антициклоны обусловили прохладную погоду (до ночных заморозков), но постепенно прогрелись под Уральским солнцем и пополнились жарким воздухом Центральной Азии", - сообщила синоптик.

Галина Шепоренко отметила, что первая половина июня оказалась на 1,5-2° теплее климатической нормы. Дневные температуры повышались до +22...+27 градусов, в последние дни даже до +30...+32.