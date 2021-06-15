Свердловчан предупредили об усилении ветра

Спасатели советуют во время непогоды держаться на расстоянии от лёгких построек, строящихся зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев. Фото: Павел Ворожцов

Непогода придёт в муниципалитеты Свердловской области 15-16 июня. Ветер местами усилится до 27 м/с. При этом сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность в лесах.

Всё это может привести к новым пожарам. В МЧС свердловчан просят соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнём. За длинные июньские выходные в Свердловской области произошло 580 техногенных пожаров.

"По данным синоптиков 15 и 16 июня местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 27 м/с, также сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность в лесах. В период непогоды спасатели настоятельно рекомендуют свердловчанам соблюдать меры безопасности и беречь свою жизнь", - говорится в сообщении ГУ МЧС России по Свердловской области.

Садоводам и другим уральцам рекомендуют прекращать работы на открытом воздухе во время непогоды. Спасатели советуют держаться на расстоянии от лёгких построек, строящихся зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев. Автовладельцев просят по возможности паркваться на крытых парковках.

По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, ветер в ближайшие дни будет западный, юго-западный. Местами пройдут дожди и грозы.

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