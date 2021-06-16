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Общество / Природа
16 июня 2021, 10:25

Стартовала программа туристического кешбэка на путешествия в осенне-зимний период

  Анна Митчина
Исаакиевский собор

Санкт-Петербург называют в числе лидеров направлений. Фото: Владимир Мартьянов

В России стартовал четвертый этап туристического кешбэка. В этот период можно оформить путёвку на осенние каникулы.

Путёвки можно купить в любой регион России, которые должны быть использованы с 1 октября по 24 декабря. Оплатить пакетный тур или проживание нужно картой "МИР". Учитываются путешествия, длящиеся минимум две ночи.

В течение пяти дней на карту вернётся 20% от стоимости, но не более 20 тысяч рублей. Кэшбэк будет начисляться за каждую совершённую покупку. Посмотреть доступные направления можно на сайте мирпутешествий.рф

Предыдущий, третий этап начался 18 марта и завершился 15 июня. Путешествие, оформленное в этот период, должно завершиться до 30 июня. По данным Ассоциации туроператоров России, самыми популярными направлениями в этот период стали Краснодарский край, Крым, Минеральные воды.

Как считают в АТОР, этот этап туристического кешбэка благоприятно отразился не только на темпах продаж, но и на их глубине. Эта программа уже в разы увеличила продажи туркомпаний.  По прогнозам туроператоров, в этот период будут популярны экскурсионные направления.

"Новый этап акции захватит даты осенних школьных каникул, поэтому логично предположить, что популярностью будут пользоваться традиционные экскурсионные направления, такие как Санкт-Петербург и Ленинградская область, Татарстан, Золотое кольцо, Калининградская область, а также Карелия до окончания сезона летней навигации",  – цитирует руководителя пресс-службы туроператора "Интурист" Дарью Домостроеву АТОР.

Напомним, вчера открылась возможность подать заявление на возвращение детского кешбэка за путёвку в летний лагерь тем родителям, которые оформили её раньше старта программ. На сайте госуслуг надо заполнить форму и приложить документы, подтверждающие покупку.

Областная газета Свердловской области

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