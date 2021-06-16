В ЦПКиО Екатеринбурга рассказали о грядущих изменениях

Шрифт и стиль оформления парка вдохновлён Маяковским. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге журналистам презентовали изменения ЦПКиО, которые ждут парк в будущем. Администрация показала проекты, которые реализуют в ближайшем будущем и то, что уже изменилось.

Журналистов провели по всей территории парка. В самом начале пути новый директор ЦПКиО Павел Зубакин обратил внимание на то, что пространство около главного входа освободили от "экономического насилия" - навязчивых торговых точек и аттракционов, которые предлагали свои услуги каждому, кто только вошёл в парк. По словам директора, это отталкивало у людей желание вернуться.

Фото: Галина Соловьёва

Раньше на этом месте располагался аттракцион. От него остался асфальт, который демонтировали. В дальнейшем этот участок засеют газоном. Парк планирует целиком избавиться от неуместных кусков асфальта и заменять их на более подходящие покрытия.

Фото: Галина Соловьёва

Летом прошлого года парк Маяковского обзавёлся собственным стилем. Его разработал художник из команды администрации ЦПКиО Антон Якубов. Стиль создавали таким, чтобы он перекликался с работами Владимира Маяковского, в честь которого и назван парк. В нём используется плакатный шрифт, за основу взяли красный, чёрный и серый цвета. В едином стиле оформили сувенирную продукцию парка и объекты мобильной торговли - лотки с мороженым, сладкой ватой и кукурузой, тир, кассы и кафе с уличной едой.

Фото: Галина Соловьёва

Журналистам показали в действии эффектность нового аттракциона "Музыкальный экспресс". Его особенность в том, что он с ускорением крутится в разные стороны. Сначала люди медленно начинают ехать по часовой стрелке, а затем разгоняются. Потом медленно останавливаются и начинают ехать в обратном направлении по такой же схеме.

Фото: Галина Соловьёва

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