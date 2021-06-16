В новый план реновации парка Маяковского внесут театра эстрады

От прошлого плана реконструкции парка пришлось отказаться из-за существенных недоработок. Фото: Алексей Кунилов

Обновлённый мастер-план реновации ЦПКиО им. Маяковского в Екатеринбурге представят в ноябре 2021 года. В него включат все объекты, которые не указали в голландском бюро SVESMI в прошлый раз.

Об этом рассказал директор Павел Зубакин во время пресс-тура по парку.

Он пояснил, что в предыдущем плане не были отображены ключевые моменты. Такие, как, например, реновация Театра эстрады. Директор парка считает, что не отобразить объект в проекте - большая ошибка.

"Эта площадка одна из самых ключевых в парке. Театр эстрады - это лучшее, что можно придумать в парке. Он находится практически в лесу, там есть естественный уклон, и он может стать классным и примечательным местом для филармонии, различных театров, всех, кто связан с культурой и искусством. Мы всё-таки парк культуры и отдыха", - сказал Павел Зубакин.

Новый директор также рассказал, что в этом году начнётся проектирование театра, на эти цели уже запланировано финансирование. В плане необходимо учесть всё оборудование, которое должно появиться на сцене. Павел Зубакин сказал, что после встречи с губернатором Евгением Куйвашевым и мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым, появилась надежда, что проект реализуют. Журналистом он показал предварительный вариант реконструкции театра таким, каким его видят команда парка.

Фото: скрин документа

Кроме Театра эстрады в проекте не отобразили спортивный кластер, а также монетизацию зон, которую можно было бы использовать для сбалансирования экономики парка. Планируется, что партнёры парка будут выплачивать проценты от выручки и эту сумму будут тратить на формирование культурной программы, а также на содержание территории и штата.

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