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17 июня 2021, 12:54

16 июня в Екатеринбурге стало самым жарким днём за 101 год

Девушка

В среду, 16 июня, воздух в Екатеринбурге прогрелся до +33,9°С. Фото: Алексей Кунилов.

В уральской столице зафиксирован очередной температурный рекорд. 16 июня 2021 года стало самым жарким днём за последний 101 год.

Как сообщили "Областной газете" в пресс-службе Уральского гидрометцентра, в среду, 16 июня, воздух в Екатеринбурге прогрелся до +33,9°С. Предыдущий рекорд на этот день был зафиксирован в 1920 году - тогда столбики термометров показывали +32,8°С.

Напомним, что в мае 2021 года было зафиксировано три суточных температурных максимума - 13, 14 и 16 мая - и абсолютный рекорд для этого месяца в Екатеринбурге - +34,7°С.

Добавим, что вчера МЧС предупреждало свердловчан о надвигающихся грозах с дождём, граде и сильном ветре с порывами до 27 метров в секунду. Они придут на смену 30-градусной жаре.

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Областная газета Свердловской области

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