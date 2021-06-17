Дожди продолжатся в Свердловской области в выходные

Ожидается, что дожди на время прекратятся после выходных. Фото: Владимир Мартьянов

Дождливая погода сохранится в Свердловской области и в предстоящие выходные, 19-20 июня. При этом будет тепло, до +23...+28°С.

Гроза ожидается только в пятницу. По данным Уральского гидрометцентра, дожди в ближайшие три дня где-то будут кратковременные, а где-то умеренные. Ветер северный, северо-западный 5-10 м/с, порывы до 15 м/с. В МЧС свердлвчан предупредили о шторме 17-18 июня.

Ранее главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко сообщила, что атмосферный фронт, надвигающийся с европейской территории России, принесёт столь необходимые осадки. Дожди пройдут в большинстве районов Урала. Температура воздуха понизится на 7-8°. В период 18-21 июня ночью ожидается 6-11°, днём 16-21°.

Ожидается, что дожди на время прекратятся после выходных.

В ночь на пятницу похолодает до +8...+13°С, в горах и низинах - до +3°С. Завтра днём будет +16...+21°С. В ночь на 19 июня синоптики обещают до +6...+11°С. В субботу днём воздух прогреется до +18...+23°С. В ночь на воскресенье будет до +11...+16°С, на крайнем севере до +6°С. Днём потеплеет до +18...23°С на севере, на юге - до +28°С.

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