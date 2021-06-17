В Свердловской области построят шесть приютов для бездомных собак

Приюты в ближайшие несколько лет появятся в каждом управленческом округе. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области разработан план по созданию приютов для животных до 2026 года. Он включает строительство шести передержек, в том числе в Екатеринбурге.

Приюты в ближайшие несколько лет появятся в каждом управленческом округе. Муниципалитеты получат право тратить бюджетные средства на отлов и содержание бесхозных собак, на проектирование и строительство приютов.

Проект соотвтвествующего закона принят 17 июня на заседании свердловского правительства. Его направят Заксобрание. К слову, рассмотрение этого вопроса уже включено в повестку заседания на 29 июня.

"Внесены изменения в статью 1 Закона Свердловской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Свердловской области, государственным полномочием в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев". Ежегодно на эти цели выделяется 105 миллионов рублей", – пояснили в областном департаменте ветеринарии.

Прездседатель Заксобрания Свердловсской области Людмила Бабушкина заявила, что от свердловчан продолжают поступать обращения по принятыми решениями в отношении безнадзорных собак.

"Нам важно, чтобы в наших принятых законодательных актах, были отражены и предложения зоозащитников относительно гуманного отношения к животным, и вопросы безопасности населения, страдающего от безнадзорных животных. Мы будем продолжать работать над совершенствованием законодательства в этой сфере", - отметила Людмила Бабушкина.

В 2020 году только в Екатеринбурге отловили 800 бездомных собак, всех их доставили в пункт передержки. Согласно ФЗ №498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными", прежде чем отпустить животных на волю, их стерилизуют и чипируют. В столице Урала этим занимается "Спецавтобаза". У них есть приют на улице Посадская, 3. Оттуда горожанам можно забирать животных в семью.

Всео по области в прошлом году было поймано 8 тысяч бродячих кошек и собак, а за первые три месяца 2021 года - 720 бездомных животных.