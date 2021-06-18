Пожар начался в заповеднике "Денежкин Камень"

В прошлом году пожар в заповеднике тушили на протяжении трёх недель. Фото: с сайта заповедника "Денежкин Камень"

В ночь на 18 июня на севере Свердловской области на территории заповедника "Денежкин Камень" начался пожар. Возгорание началось в том же месте, что и в прошлом году - в районе Вересового Увала, в нескольких километрах от реки Сосьвы.

Площадь пожара сейчас составляет 6,2 га. Причиной могли послужить сухие грозы. До этого на территории заповедника несколько дней действовало предупреждение 5 класса пожарной опасности по условиям погоды (по Нестерову). Пропуска на посещение экологических маршрутов не выдавались.

"К сожалению, сегодня ночью стало известно о возгорании в заповеднике. Пожар обнаружен в 6:00 18 июня. Известно, что очаг возгорания обширный. Место то же самое, что и в прошлом году. Оно является труднодоступным. С утра там работают 9 инспекторов заповедника, они прокладывают минерализованную полосу, что на данный момент важнее всего. К вечеру на тушение пожара прибудут 10 человек от МЧС. Авиалесоохрана в ближайшее время направит 12 человек - уральский и 6 человек - федеральный отряды. Заповедник ждёт и помощи волонтёров для обслуживания полевого лагеря и прокладки минерализованной полосы", - рассказал "Областной газете" пресс-секретарь "Денежкиного Камня" Роберт Карапетян.

Напомним, что в прошлом году крупный пожар в заповеднике тушили на протяжении трёх недель. Возгорание началось 17 июля, локализовать горение на площади 120 гектаров удалось только 31 июля, огонь был ликвидирован 7 августа. На тушение прилетал вертолёт МЧС из Ивделя. Смог от возгорания распространялся на всю северную территорию области. Пожар тогда обернулся уголовным делом. По словам жителей окрестных деревень, возгорание произошло по вине людей, нарушивших правила посещения заповедника. По материалам прокуратуры было возбуждено уголовное дело по ст. 262 УК РФ (нарушение режима заповедников, повлекшее причинение значительного ущерба).