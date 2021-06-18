Парк Маяковского отпразднует своё 88-летие фестивалями и концертом. Программа

Официально парк начал работу 18 июня 1933 года. Фото: Галина Соловьёва

Сегодня, 18 июня, парку Маяковского в Екатеринбурге исполняется 88 лет. Празднование будет идти три дня.

Сегодня вечером, 18 июня в 19:00 начнётся пешая экскурсия "История нашего парка". Её проведёт историк Евгений Рабинович, написавший книгу о парке. Место встречи: ретро-стела с фотографиями парка (после главной арки справа). Экскурсовод будет в красной рубашке с красной книгой в руках

С 20:00 до 21:00 состоится перфоманс "Маяковские чтения". Гости получат ретро-стикеры с портретом поэта. Здесь будут читать стихи Маяковского, отрывки из моноспектакля А. Шестакова "Облако в штанах или тринадцатый апостол" и расскажут историю любви советского поэта и Лили Брик. Место встречи: возле памятника поэту на Аллее Маяковского.

19 июня в 18:00 начнётся фестиваль "Дружба народов". На сцене SoundПАРК (ретро-аллея, за центральным фонтаном) выступят группы: "Игра" с песнями, наполненными природными образами, "Cantadora", которая представит фольклор семиреченских казаков и обрядовую музыку, и "Птица Графит", исполняющая атмосферные песни о ветре, огне и снеге. Выступление каждой группы рассчитано на час.

20 июня с 12:00 до 20:00 пройдёт фестиваль о жизни искусства в городе ART GANG. В программе:

Прогулка-пленэр с художником и архитектором Михаилом Садыковым и отчетная выставка,

Лекторий с участниками арт-команд и креативных агентств города, таких как "Дикий филин" и "Стенография",

Показ анимационных короткометражек от студентов УрГАХУ,

DJ сэт на виниле,

Винил-маркет и винил-кроссинг,

Маркет уральских художников и мастеров, "свободные столы".

Напомним, в последние 1,5 года в ЦПКиО активно идёт реконструкция парка. Например, убрали старое колесо обозрения, вместо которого уже этим летом запустят новое. Также здесь планируют восстановить неработающий Театр эстрады. План по обновлению здания включат в проект реконструкции парка.