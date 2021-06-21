В свердловском заповеднике "Денежкин камень" обнаружен ещё один пожар

Ещё один пожар обнаружен сегодня, 21 июня. Огнём охвачена территория площадью 51,4 га. Фото: с сайта заповедника

В заповеднике "Денежкин камень" на севере Свердловской области действуют уже два пожара. Расстояние между ними составляет менее 1 километра.

Ещё один пожар обнаружен сегодня, 21 июня. Огнём охвачена территория площадью 51,4 га.

"Окараулен второй пожар сегодня в 13:20. Длина кромки пожара – 4.03 километра", - сообщили в пресс-службе заповедника.

Напомним, что первый пожар, как и в прошлом году, вспыхнул в районе Вересового Увала, в нескольких километрах от реки Сосьвы. Его обнаружили в ночь на 18 июня. За выходные его площадь увеличилась в 10 раз - с 6 до 63 га.

"Длина кромки пожара не изменилась – 3800 метров. Огонь не распространяется. Пожар низовой устойчивый. Природные условия сохраняются очень сложные – отсутствие дождей, сухая лесная подстилка, сложный горный рельеф с крутым уклоном. На месте работают 75 человек. Люди просыпаются в 3 часа ночи, чтобы к 6 утра быть уже на месте пожара. Дорога от базового лагеря проходит через реку Сосьва, которую группы преодолевают вброд. Затем ещё пешком со всем снаряжением и инструментом по скалистым склонам в горку идти около часа", - рассказали сегодня также в заповеднике "Денежкин камень".

Отмечается, что огнеборцы уже проложили минерализованную полосу по всему периметру первого пожара. В свердловский заповедник из Москвы прилетел замдиректора департамента госполитики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Алексей Яковлев. Он вместе с руководителями пожарных подразделений составил план тушения.

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