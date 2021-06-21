В свердловском заповеднике "Денежкин камень" обнаружен ещё один пожар

В заповеднике "Денежкин камень" на севере Свердловской области действуют уже два пожара. Расстояние между ними составляет менее 1 километра.
Ещё один пожар обнаружен сегодня, 21 июня. Огнём охвачена территория площадью 51,4 га.
"Окараулен второй пожар сегодня в 13:20. Длина кромки пожара – 4.03 километра", - сообщили в пресс-службе заповедника.
Напомним, что первый пожар, как и в прошлом году, вспыхнул в районе Вересового Увала, в нескольких километрах от реки Сосьвы. Его обнаружили в ночь на 18 июня. За выходные его площадь увеличилась в 10 раз - с 6 до 63 га.
"Длина кромки пожара не изменилась – 3800 метров. Огонь не распространяется. Пожар низовой устойчивый. Природные условия сохраняются очень сложные – отсутствие дождей, сухая лесная подстилка, сложный горный рельеф с крутым уклоном. На месте работают 75 человек. Люди просыпаются в 3 часа ночи, чтобы к 6 утра быть уже на месте пожара. Дорога от базового лагеря проходит через реку Сосьва, которую группы преодолевают вброд. Затем ещё пешком со всем снаряжением и инструментом по скалистым склонам в горку идти около часа", - рассказали сегодня также в заповеднике "Денежкин камень".
Отмечается, что огнеборцы уже проложили минерализованную полосу по всему периметру первого пожара. В свердловский заповедник из Москвы прилетел замдиректора департамента госполитики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Алексей Яковлев. Он вместе с руководителями пожарных подразделений составил план тушения.
В Североуральске введён режим повышенной готовности к ЧС.
Напомним, что в прошлом году крупный пожар в заповеднике тушили на протяжении трёх недель. Возгорание началось 17 июля, локализовать горение на площади 120 гектаров удалось только 31 июля, огонь был ликвидирован 7 августа. На тушение прилетал вертолёт МЧС из Ивделя. Смог от возгорания распространялся на всю северную территорию области. Пожар тогда обернулся уголовным делом. По словам жителей окрестных деревень, возгорание произошло по вине людей, нарушивших правила посещения заповедника. По материалам прокуратуры было возбуждено уголовное дело по ст. 262 УК РФ (нарушение режима заповедников, повлекшее причинение значительного ущерба).