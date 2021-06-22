К концу недели в Свердловской области потеплеет до +28

Жара задержится, однако при этом не исключаются осадки и грозы. Фото: Владимир Мартьянов

Уральские синоптики рассказали подробнее о погоде на этой неделе. К пятнице температура воздуха в Свердловской области превысит на 2-3° средние многолетние значения: 25-28 июня ожидается ночью +11...+16°С, днём +23...+28°С.

Жара задержится, однако при этом не исключаются осадки и грозы, в том числе в Екатеринбурге.

"На текущей неделе преобладающими будут северо-западные ветры. Атмосферные фронты ещё не раз посетят Урал: ожидается два, кое-где три дня с кратковременным дождем. Будет умеренно тепло", - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Она также напомнила, что в минувшие выходные на Средний Урал ришли долгожданные дожди. Воскресной ночью в Екатеринбурге и Сысерти выпало 30 и 45% месячной нормы осадков соответственно. В начале недели в Свердловской области установилась прохладная погода, сравнительно с предыдущими днями.

Уральские синоптики дали прогноз погоды на ближайшие три дня.

Так, в ночь на 23 июня будет до +9...+14°С, в горах и низинах до +4°С. Днём в среду воздух прогреется до +20...+25°С. Ветер северо-восточный, северный 3-8 м/с. В ночь на четверг столбики термометров опустятся до +6...+11°С. Днём потеплеет до +22...+28°С. Будет переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём местами небольшой дождь. Ветер сменится на неустойчивый, слабый. Ночь с 24 на 25 июня будет тёплой - до +13...+18°С. Днём синоптики обещают также до +22...+28°С. В отдельных районах ожидается гроза.