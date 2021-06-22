В Свердловской области почти 30 тысяч человек пострадали от укусов клещей

В Свердловской области за неделю клещи укусили 2,3 тысячи человек. Суммарное число укушенных приближается к отметке в 30 тысяч.
Клещевой энцефалит подозревают у 114 человек, в том числе 29 детей, клещевой иксодовый боррелиоз - у 316 госпитализированных, в том числе 101 ребёнка.
Укусы клещей произошли в 67 муниципалитетах. Наиболее опасными муниципалитетами являются:
- Слободо-Туринский МР,
- ГО Рефтинский,
- ГО Дегтярск,
- Волчанский ГО,
- ГО В-Тагил,
- Байкаловский МР,
- Ирбитское МО,
- ГО Верхняя Тура,
- Асбестовский ГО,
- Тавдинский ГО,
- Нижнесергинский МР,
- Асбестовский ГО,
- Пышминский ГО,
- Талицкий ГО,
- Нижнетуринский ГО,
- ГО Верхотурье.
Там показатели превышают среднеобластные в 1,5 раза и более.
Всего в период с 17 по 21 июня клещи укусили 2 303 человека. Общее число пострадавших составляет 29 270. Среднеобластной показатель пострадавших от присасывания клещей - 698,2 на 100 тысяч населения. Это на 5% выше уровня прошлого года и в 1,28 раза превышает среднемноголетние данные, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области. В Екатеринбурге выявлено 9 895 пострадавших, в том числе 1 420 детей.
Напомним, что сезон активности клещей в этом году в Свердловской области начался с 29 марта.