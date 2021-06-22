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Общество / Природа
22 июня 2021, 19:54

В Свердловской области почти 30 тысяч человек пострадали от укусов клещей

  Анна Митчина
Табличка "Осторожно, клещи"

В Екатеринбурге выявлено 9 895 пострадавших от клеща. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области за неделю клещи укусили 2,3 тысячи человек. Суммарное число укушенных приближается к отметке в 30 тысяч.

Клещевой энцефалит подозревают у 114 человек, в том числе 29 детей, клещевой иксодовый боррелиоз - у 316 госпитализированных, в том числе 101 ребёнка.

Укусы клещей произошли в 67 муниципалитетах. Наиболее опасными муниципалитетами являются:

  • Слободо-Туринский МР,
  • ГО Рефтинский,
  • ГО Дегтярск,
  • Волчанский ГО,
  • ГО В-Тагил,
  • Байкаловский МР,
  • Ирбитское МО,
  • ГО Верхняя Тура,
  • Асбестовский ГО,
  • Тавдинский ГО,
  • Нижнесергинский МР,
  • Асбестовский ГО,
  • Пышминский ГО,
  • Талицкий ГО,
  • Нижнетуринский ГО,
  • ГО Верхотурье.

Там показатели превышают среднеобластные в 1,5 раза и более.

Всего в период с 17 по 21 июня клещи укусили 2 303 человека. Общее число пострадавших составляет 29 270. Среднеобластной показатель пострадавших от присасывания клещей - 698,2 на 100 тысяч населения. Это на 5% выше уровня прошлого года и в 1,28 раза превышает среднемноголетние данные, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области. В Екатеринбурге выявлено 9 895 пострадавших, в том числе 1 420 детей.

Напомним, что сезон активности клещей в этом году в Свердловской области начался с 29 марта.

Областная газета Свердловской области

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