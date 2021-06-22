В Свердловской области почти 30 тысяч человек пострадали от укусов клещей

В Екатеринбурге выявлено 9 895 пострадавших от клеща. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области за неделю клещи укусили 2,3 тысячи человек. Суммарное число укушенных приближается к отметке в 30 тысяч.

Клещевой энцефалит подозревают у 114 человек, в том числе 29 детей, клещевой иксодовый боррелиоз - у 316 госпитализированных, в том числе 101 ребёнка.

Укусы клещей произошли в 67 муниципалитетах. Наиболее опасными муниципалитетами являются:

Слободо-Туринский МР,

ГО Рефтинский,

ГО Дегтярск,

Волчанский ГО,

ГО В-Тагил,

Байкаловский МР,

Ирбитское МО,

ГО Верхняя Тура,

Асбестовский ГО,

Тавдинский ГО,

Нижнесергинский МР,

Асбестовский ГО,

Пышминский ГО,

Талицкий ГО,

Нижнетуринский ГО,

ГО Верхотурье.

Там показатели превышают среднеобластные в 1,5 раза и более.

Всего в период с 17 по 21 июня клещи укусили 2 303 человека. Общее число пострадавших составляет 29 270. Среднеобластной показатель пострадавших от присасывания клещей - 698,2 на 100 тысяч населения. Это на 5% выше уровня прошлого года и в 1,28 раза превышает среднемноголетние данные, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области. В Екатеринбурге выявлено 9 895 пострадавших, в том числе 1 420 детей.

Напомним, что сезон активности клещей в этом году в Свердловской области начался с 29 марта.