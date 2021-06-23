Евгений Куйвашев пообещал выделить средства на восстановление озера Щелкун

Евгений Куйвашев обратил внимание на высыхающее озеро Щелкун, неподалёку от Сысерти. Фото: Instagram Евгения Куйвашева.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратил внимание на высыхающее озеро Щелкун, неподалёку от Сысерти. Он пообещал договориться о выделении средств на восстановление водоёма.

"Прочитал, что жители снова бьют тревогу из-за сильного обмеления озера Щелкун и собирают подписи ко мне. Это и правда красивое и уникальное озеро, которое несколько веков славилось большим количеством рыбы. Но у водоема есть свои особенности – оно высыхает во время жаркой погоды и из-за других причин", – пишет глава Среднего Урала на своей странице в Instagram.

По словам Евгения Куйвашева, год назад он дал региональному минприроды поручение разобраться в ситуации с озером. Специалисты смогли найти искусственную запруду и помогли местным жителям убрать её, из-за чего воды в озере стало больше. Однако проблема осталась: в жаркую погоду водоём быстро высыхает.

"На Урале нет своего моря, поэтому каждая речка и каждое озеро для нас важны. Особенно те, где люди могут рыбачить или откуда берут воду для хозяйства", – отметил губернатор.

В связи с этим он пообещал жителям договориться о выделении денег из федерального бюджета по нацпроекту "Экология" на восстановление озера.