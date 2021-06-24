Штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области на 25 июня

Свердловчанам рекомендуется отказаться от отдыха на природе, походов и сплавов. Фото: Галина Соловьёва

25 июня на Среднем Урале ожидаются ливни, грозы и град. В МЧС предупреждают о возможных нарушениях в работе автотранспорта, дорожных служб, на энергообъектах.

Свердловчан просят быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения. Рекомендуется отказаться от отдыха на природе, походов и сплавов.

"Влажные, скользкие поверхности затрудняют и делают травмоопасным передвижение людей, во время дождя становятся проблематичными разведение и использование костра, полноценный отдых и питание", - напомнили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

Спасатели советуют подготовить ливневые канализации в частном секторе. Во время грозы стоит закрывать окна, двери и вентиляционные отверстия. Прохожим и автомобилистам, попавшим под ливень или град рекомендуется прекратить движение и найти временное убежище.

Ранее Уральские синоптики уже предупредили о грозах, дождях и жаре в конце этой недели. За последние семь дней непогода уже несколько раз оставляла свердловчан в разных муниципалитетах без света. Энергокомпании работают в режиме повышенной готовности.