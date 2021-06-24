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24 июня 2021, 18:15

Нижний Тагил до 28 июня накроет смог

смог

Синоптики объявили о неблагоприятных метеорологических условиях в Нижнем Тагиле. Фото: Александр Зайцев.

Синоптики объявили о неблагоприятных метеорологических условиях в Нижнем Тагиле. Смог задержится в городе до 20:00 понедельника, 28 июня.

"С 17 часов 24 июня до 20 часов 28 июня на территории городского округа "город Нижний Тагил" ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", - говорится в сообщении на сайте Уральского гидрометцентра.

Отметим, что в ближайшие три дня на территории всей Свердловской области ожидается несильный западный и северо-западный ветер до 9 метров в секунду.

Сегодня утром "Областная газета" сообщала, что в конце недели на Среднем Урале ожидаются грозы, дожди и жаркая погода.

Областная газета Свердловской области

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