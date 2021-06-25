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25 июня 2021, 16:07

Штормовое предупреждение в Свердловской области продлили на день

Девушка с большим рюкзаком идёт по мосту

Свердловчанам по-прежнему не рекомендуется отдыхать на приророде. Фото: Галина Соловьёва

Синоптики и МЧС предупредили жителей Свердловской области о сохранении непогоды. В эту субботу, 26 июня местами ожидаются дожди, грозы и ветер с порывами до 18 м/с.

Свердловчанам по-прежнему не рекомендуется отдыхать на приророде, идти в поход в этот день или сплавляться, так как влажные, скользкие поверхности затруднят и сделают травмоопасным передвижение.

Спасатели советуют подготовить ливневые канализации в частном секторе. Во время грозы стоит закрывать окна, двери и вентиляционные отверстия. Прохожим и автомобилистам, попавшим под ливень или град, рекомендуется прекратить движение и найти временное убежище.

До этого штормовое предупреждение объявляли в Свердловской области на 25 июня. Несмотря на непогоду, в регионе будет жарко, до +29 градусов.

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи уральцы могут сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России "101" или единому номеру вызова экстренных служб "112".

Ранее уральские синоптики уже предупредили о грозах, дождях и жаре в конце этой недели. За последние семь дней непогода уже несколько раз оставляла свердловчан в разных муниципалитетах без света. Энергокомпании работают в режиме повышенной готовности.

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Областная газета Свердловской области

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