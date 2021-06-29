Случаи заболевания свердловчан клещевым энцефалитом выявлены в 36 городах, боррелиозом - в 44

Всего клещи покусали 30 939 жителей Свердловской области. Фото: Александр Исаков

В Свердловской области за весну и лето с клещевым энцефалитом госпитализированы 143 человека, что в 1,23 раза выше показателей 2020 года и на 15% ниже среднемноголетних данных. С клещевым искодовым боррелиозом в больницы попали 378 уральцев. Это в 1,44 раза больше, чем годом ранее, и на 12% выше уровня СМУ.

Заболеваемость первой инфекцией выявлена в 33 городах. В Екатеринбурге заболели 44 человека после укуса клеща, у 21 горожанина диагноз подтверждён. Заболеваемость второй инфекцией распространилась в 44 территориях. В столице Урала за помощью обратились 215 человек, у 53-х боррелиоз подтверждён.

Всего клещи покусали 30 939 жителей Свердловской области. Это больше, чем в 2020 году, на 8%. При этом число укушенных детей снизилось на 15% - до 5 897.

На данный момент клещи активны в 67 свердловских муниципалитетах. Больше всего - в Слободо-Туринском МР, ГО Дегтярск, Рефтинский, Волчанском ГО, Нижнесергинском МР, ГО Верхняя Тура, Байкаловском МР, Ирбитском МО, Тавдинском ГО, Байкаловском МР, ГО В-Тагил, Асбестовском ГО, Алапаевском районе, ГО Верхотурье, Пышминском ГО.

За последнюю неделю зафиксировано 1 669 случаев присасывания клещей на Среднем Урале.