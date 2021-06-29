Почему в Свердловской области нет безопасных для купания водоёмов?

Ситуация с качеством воды в нашем регионе действительно катастрофическая, но исправлять её, похоже, не желает никто. Иллюстрация: Максим Смагин

На Среднем Урале нет ни одного безопасного для купания водоёма – к такому выводу второй год подряд приходят специалисты Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Свердловской области. Ситуация с качеством воды в нашем регионе действительно катастрофическая, но исправлять её, похоже, не желает никто.

Чего тут только нет

Любой водный объект разрешается использовать для купания только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения – это требование статьи 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» не меняется уже много лет. Данное заключение всегда выдаёт исключительно Роспотребнадзор. Но прежде заинтересованному лицу необходимо представить в Управление Роспотребнадзора заявление и результаты экспертизы, которые доказывают, что акватория водного объекта и прилегающий к ней берег соответствуют требованиям санитарного законодательства.

– Разрешение на использование водоёма для купания выдаётся на один сезон, – комментирует «Облгазете» пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталия Лукьянцева. – Несколько лет к нам поступало заявление только по озеру Щучье, и оно получало разрешение на использование водоёма для купания. Но последние два года не заявляется и это озеро, так что ни одного разрешённого для купания водного объекта в нашем регионе нет.

Тем не менее свердловчан это не останавливает: многие с наступлением жары едут на отдых на любые водоёмы поблизости. Без разницы куда – лишь бы освежиться. В связи с этим специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области несколько раз за летний сезон исследуют качество воды на 84 популярных у населения местах купания, и результаты этих проверок неутешительны.

Так, по данным на начало июня, колиформные бактерии, которые вызывают острые кишечные инфекционные заболевания, обнаружили в 11 водных объектах региона:

река Реж (Реж, район пляжа села Мироново);

река Бобровка (нижний пруд, Артёмовский);

озеро Круглое (Ирбит);

река Ница (Ирбит);

река Кирга (деревня Малая Зверева, Ирбитское МО);

река Ирбит (деревня Мельникова, Ирбитское МО);

Нижневыйский пруд (Нижний Тагил);

Нижнетагильский пруд (район отеля Demidov Plaza, Нижний Тагил);

озеро Шарташ (Восточный, Западный, Северный и Южный пляжи, Екатеринбург);

река Пышма (база отдыха «Петушки», Асбест). К слову, река Пышма в Асбесте отличилась не только этим: там же обнаружили колифаги, а у базы отдыха «Разлив» нашли ещё и энторококки.

Уровень железа, не соответствующий гигиеническим нормативам, установили в семи водных объектах:

реке Синячиха (посёлок Верхняя Синячиха, Алапаевский район);

реке Реж (район пляжа села Мироново, Реж);

реке Ирбит (деревня Мельникова, Ирбитское МО);

реке Тура (село Туринская Слобода, Слободо-Туринский район);

урочище Веселинка (деревня Кальтюкова, Туринский район);

реке Каменка (Каменск-Уральский);

на водной станции Верх-Исетского пруда (Екатеринбург).

Опасное содержание марганца обнаружили в пяти водоёмах:

реке Ирбит (деревня Мельникова, Ирбитское МО);

реке Каменка (Каменск-Уральский);

в Верх-Исетском пруду (Екатеринбург);

в озере Огородное (посёлок Исток, Екатеринбург);

озере Малый Исток (Екатеринбург).

Помимо этого, в реке Пышма (посёлок Красный Камень, село Новопышминское, ГО Сухой Лог) нашли плавающие примеси, а в Невьянском пруду установили не соответствующий гигиеническим нормативам водородный показатель. И это ещё не все водоёмы.

При этом в водных объектах, не одобренных для купания ни Роспотребнадзором, ни МЧС, могут быть и другие "сюрпризы". Например, металлические штыри или битое стекло на дне - из-за мутной воды всё это легко можно не увидеть под ногами, и тогда травмы не избежать.

- Да, свердловские водоёмы нельзя назвать в полной мере безопасными, но незатратно отдыхать и купаться где-то ведь хочется, - говорит екатеринбурженка Дарья Курочкина. - Поэтому мы выбираем уже проверенные нами места поближе к городу: озеро Шарташ, озеро Таватуй. Отдыхаем там с семьёй уже много лет, и ничего страшного не произошло.

Однако далеко не всем везёт отдыхать на наших водоёмах без неприятных последствий. Например, в июне 2020 года многие купающиеся на восточном берегу Шарташа подхватили «утиных» паразитов, по-научному церкариоз – острое паразитарное заболевание, при котором кожа покрывается маленькими красноватыми зудящими прыщиками (см. «ОГ» №104 от 16.06.2020). И в этом году отдыхающие на Шарташе в середине июня вновь жаловались на сильный зуд после плавания в озере.

– Люди, которые купаются в необорудованных или запрещённых по санитарными правилам водоёмах, рискуют подхватить ряд заболеваний, – предупреждает дерматовенеролог ЦГКБ №3 Екатеринбурга Вера Ютяева. – Под воздействием солнечных лучей в воде происходит процесс брожения, верхние слои, в которых живут микроорганизмы, нагреваются, и создаётся вредная среда. Кроме того, в воду попадает пыльца, и аллергики могут и не подозревать, что вдыхают аллерген во время купания. Утки, гуси и другие пернатые оставляют в воде продукты жизнедеятельности и могут быть переносчиками разных насекомых и инфекций. После соприкосновения с такой водой на коже может легко пойти сыпь или появятся отдельные пятна в виде монеток. Помимо этого, вода может попасть в организм человека через ротовую полость и вызвать как стоматиты, так и кишечные заболевания.

Гадим, потому что можно?

Тем, что Урал – промышленный край, поэтому здесь в принципе не может быть хорошо с экологией, любят оправдываться многие чиновники. И, увы, факты это только подтверждают: в феврале Счётная палата России опубликовала отчёт об итогах исследования результативности мер по экологической реабилитации водных объектов в стране, где Свердловская область заняла позорное последнее место. Именно в нашем регионе за последние десять лет произошло наибольшее число случаев высокого и экстремально высокого уровня загрязнения водоёмов.

Слив отходов производства предприятиями, заброшенные шахты, большое количество несанкционированных свалок, деятельность садоводов – специалисты называют разные причины загрязнения водоёмов в Свердловской области. Очисткой же загрязнённых вод никто не занимается, а нынешнее законодательство в какой-то степени даже способствует этому. Например, современные экологические требования к предприятиям по допустимому загрязнению водоёмов вполне могут быть «легально» нарушены.

– Фактически промышленным предприятиям разрешёно наносить вред окружающей среде на законодательном уровне, – говорит доцент кафедры земельного, градостроительного и экологического права Уральского государственного юридического университета, кандидат юридических наук Екатерина Гаевская. – Так, Водный кодекс России предусматривает установление нормативов по допустимому вредному воздействию на водные объекты, однако они повсеместно превышаются. Кроме того, статья 3 Федерального закона об охране окружающей среды устанавливает презумпцию потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной деятельности. Конечно, в водоёмы запрещён сброс неочищенных сточных вод и сбросы с нарушением установленных нормативов, под запретом также и захоронение отходов в данном водном объекте. Но в итоге отсутствие пригодных для купания водоёмов на Среднем Урале – результат низкого уровня экологического надзора и контроля со стороны государства.

Однако некоторые специалисты считают, что требования Роспотребнадзора всё равно невозможно выполнить в большинстве случаев в силу их завышенности.

– Санитары просто страхуют себя, – считает заведующий отделом гидролого-экологических исследований Российского научно-исследовательского института комплексного использования и охраны водных ресурсов Андрей Носаль. – У нас установлены жёсткие нормативы качества водоёмов, которые не учитывают региональные особенности. Мягко говоря, всех высели, минимизируй влияние человека, но некоторые показатели всё равно будут зашкаливать. Например, из болот течёт железо и кислоты, и это никуда не денется.

Штрафы – не выход

Возможно, некоторые санитарные требования к водоёмам действительно завышены, но делается это исключительно из благих соображений – ради здоровья людей.

– Мы считаем, что население должно быть проинформировано, что вода в том или ином водоёме не соответствует требованиям по тем или иным показателям. А уже гражданин пусть сам принимает для себя решение, будет он купаться в этом водоёме или нет, – комментирует заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Илья Власов.

Однако попытки сберечь здоровье населения какие-то неправильные – одним выставлением отчётов о результатах проверки воды людей от купания в водоёмах явно никак не отвадишь.

– Роспотребнадзор вправе запрещать купаться в непригодных для этого водоёмах, – уверен президент Урало-Сибирской коллегии адвокатов Игорь Упоров. – Сколько себя помню, в Свердловской области на негодных для купания объектах всегда размещали таблички «Купаться запрещено». Другое дело, что на эти таблички часто просто вешают купальники и полотенца и все всё равно купаются. Одними устными рекомендациями и табличками людям ничего не запретишь. Роспотребнадзору нужно действовать конкретно: писать предприятиям-загрязнителям и главам муниципалитетов, на территориях которых есть грязные водоёмы, чтобы обращать внимание на проблему, выводить её на федеральный уровень и пытаться решить. Конечно, теоретически можно начать штрафовать за купание в недопустимых для этого местах, но для этого должно быть изменение в законодательство. Однако в наших условиях такие меры просто нереальны – штрафы сразу вызовут волну протестов.

Ответственных нет

Одному Роспотребнадзору, конечно, проблему грязных водоёмов не решить. Очисткой любого озера, реки или пруда на постоянной основе должен заниматься собственник этого объекта. Но в этом-то как раз и загвоздка.

– Согласно статье 8 Водного кодекса России, водные объекты в нашей стране являются федеральной собственностью, – комментирует Екатерина Гаевская. – Исключений только два: пруды и обводнённые карьеры могут находится в региональной, муниципальной и частной собственности.

Во всех других случаях мероприятия по содержанию водоёма лежат на государстве, что априори затрудняет проведение работ на таком объекте. Как отмечает начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Свердловской области Ирина Каменных, даже для того чтобы муниципалитетам выполнить работы по очистке береговой территории, необходимо определить участок береговой зоны для места организованного отдыха и заключить с министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области договор водопользования. На его основании можно будет использовать деньги, которыми располагает муниципалитет. В ином случае это будет нецелевая трата денежных средств. Чтобы избежать этих трудностей, в Водном кодексе России отработан механизм передачи части водных объектов в пользование.

– Действующее законодательство позволяет сдавать водные объекты в аренду, что и делают муниципалитеты чаще всего в отношении мест отдыха граждан, – говорит Илья Власов. – Ответственность за организацию отдыха на водном объекте несёт лицо, которое и арендует данный участок, поэтому у органов власти нет обязанности проводить эти мероприятия.

Понятно, что муниципальной власти выгодно сдать в аренду участок водного объекта, чтобы снять с себя обязанности по его содержанию. Но нынешняя ситуация показывает, что, вероятно, свердловские муниципалитеты не делают даже этого, раз никто из арендаторов какого-нибудь озера не отправил заявку в региональное Управление Роспотребнадзора на получение разрешения его использования. Или же арендаторы не хотят тратить время и деньги на легальное открытие водоёмов и их прибрежных зон. В свою очередь, муниципалитеты, на чьих территориях находятся загрязнённые озёра и реки, популярные для купания, не торопятся оформлять договор водопользования для ухода за водоёмами, так как этот процесс весьма долог и непрост. Но главное, что ни к кому из них не применяют санкции за бездействие – законодательного акта, регулирующего должное содержание водных объектов, в России или Свердловской области нет.

– К ответственности можно привлечь только должностных лиц и предприятия, которые сливают свои помои в водоёмы, – отмечает Игорь Упоров. – Этим занимается природоохранная прокуратура и полиция. А за ненадлежащее содержание водоёмов никакой статьи нет, поэтому всем и без разницы, и это плохо. При этом есть прекрасный опыт Швейцарии, где в своё время тоже загадили все водоёмы, но потом государство ввело уголовную ответственность за это, и сейчас там вода из-под крана чище, чем наша бутилированная. Не понимаю, почему мы не можем перенять этот опыт.

КСТАТИ Так как купальный сезон на Среднем Урале в этом году начался раньше из-за жары, то и трагических происшествий на водоёмах уже произошло больше: утонуло 16 человек, в том числе четыре ребёнка. Для сравнения, за такой же период в 2020 году погибло три ребёнка, а за всё лето - 18 детей. - Основная причина гибели детей на водоёме - ребёнок нырнул и не вынырнул, - поясняет начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Свердловской области Ирина Каменных​​​​. - Поэтому родителям крайне важно не отпускать детей одних на водные объекты, а находясь там вместе с ним, следить за своим чадом.

Купаться нельзя, отдыхать - можно Санитарные правила устанавливают определённые требования не только для водоёмов, но и для территорий возле них. Согласно им, на пляже должны быть установлены кабинки для переодевания, общественные туалеты, душевые, урны для сбора бытового мусора. Почва на пляже тоже должна быть безопасной и соответствовать правилам по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям. Также необходимо организовывать уборку территории не реже одного раза в день, уборку и дезинфекцию душевых кабин, туалетов и раздевалок в период их эксплуатации. В этом году одобрение от Управления Роспотребнадзора по Свердловской области получили лишь несколько водных объектов для использования в рекреационных целях без купания в них: Жулановское озеро (между озером Шарташ и городом Берёзовский);

несколько участков акватории Нижнетагильского водохранилища;

водоём «Калиновский хутор» в Екатеринбурге;

озеро «Калиновские разрезы» в Екатеринбурге;

водоём «Пруд имени Кузнецова» в Екатеринбурге;

Верхне-Сысертское водохранилище (в районе размещения турбазы «Солнечный Камень»);

части акватории озера Балтым;

части акватории озера Шарташ;

Кушвинское водохранилище и прибрежная зона станции "Водная", Кушва, ул. Разина, д. 1;

часть акватории Аятского водохранилища. При этом МЧС предъявляет свои требования к организации пляжа: в зоне отдыха людей должно быть проведено водолазное обследование дна, организован пост спасателей, установлены раздевалки, туалеты, фонтанчики с водой. Также должно быть наличие связи и организация медпомощи. По этим требованиям ГУ МЧС России по Свердловской области в этом году выдало разрешение на работу только одному пляжу - в Новоуральском городском округе.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАКОН НЕ НУЖЕН? Очевидно, что в российском и свердловском законодательстве есть прорехи в вопросе ответственности за содержание и очистку водоёмов. Но депутат Законодательного собрания Свердловской области, председатель комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды Сергей Никонов не согласился с этим во время разговора с журналистом «ОГ». – Проблема лежит не только в плоскости законодательства или в требованиях Роспотребнадзора, – считает Сергей Никонов. – Сегодня экологическая угроза от уральских предприятий снизилась в разы за счёт замкнутого цикла производства. Большинство заводов перешли на многократное использование воды без сброса сточных вод и отходов в водоёмы. Сейчас наш регион тратит огромные средства на поддержание чистоты от иловых загрязнений одного из основных водных ресурсов Нижнего Тагила – Черноисточинского водохранилища. И эта программа Свердловской области работает. Шарташский водоём тоже чистим. Не только органы власти должны принимать какие-то кардинальные решения: на экологию влияет и культура людей.

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