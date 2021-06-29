Уральские учёные ищут помощников для переписи ежей

Ежи питаются насекомыми и их личинками, слизнями, падалью, мелкими грызунами. Польза от них колоссальная и лесу, и садовому участку. Фото: Алексей Кунилов

По инициативе уральских учёных в нашей стране стартовал проект «Ежи России». Выявлять места обитания этих зверушек и их численность уже начали в разных регионах, в том числе в Свердловской области. Но главное, что принять участие в этом подсчёте может любой желающий.

– В нашей стране серьёзных и масштабных исследований популяции ежей не проводилось, – говорит куратор проекта «Ежи России» кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории функциональной экологии наземных животных Института экологии растений и животных Уральского отделения Российской академии наук Олег Толкачёв. – Мы толком не знаем, сколько их у нас насчитывается, где они обитают, как плотно заселяют ту или иную территорию. А потому не ясен и природоохранный статус ежей: может, их пора заносить в Красную книгу. Например, в Великобритании с 2015 года на протяжении нескольких лет проводили «перепись» ежей, и когда сравнили свежие данные со старыми, то выяснили, что численность ежей за десять лет сократилась на 30 процентов.

Своими силами учёным не справиться: помимо Олега Толкачёва в исследовании задействованы ещё два сотрудника института. Поэтому решили перенять британский опыт, где с помощью волонтёров удалось получить данные с 15 тысяч точек. Стать участником проекта просто: достаточно зарегистрироваться на сайте «Люди науки» (citizen-science.ru), изучить инструкцию, подготовить инструментарий – и можно начинать «охоту» на ежей. Чем больше людей подключится, тем точнее будут результаты.

Охоту на ежей ведут с помощью тоннеля в виде треугольной призмы. Количество тоннелей зависит от площади, которую вы обследуете: на дачном участке достаточно одного, а в лесу или парке понадобятся уже пять тоннелей. Располагать их следует на расстоянии 25 метров друг от друга и на одном типе местности – в поле или на опушке, под линиями электропередачи, на пустыре или свалке. На сайте проекта размещена карта, на которой указано, где исследования уже проводились, а где нет.

Изготовить такой тоннель можно из листов плотного картона или ДВП, обтянутых полиэтиленовой плёнкой и мешком для мусора для защиты от промокания. Рекомендуемая длина тоннеля – 90 см, ширина граней призмы – 22–23 см. На пол тоннеля кладут вкладыш, а на него с двух сторон – у входа и выхода – наносят полосу специальных чернил шириной восемь сантиметров. Далее кладут два листа бумаги формата А4, а между ними, посреди тоннеля, – блюдечко с приманкой. Ёж двинется на запах еды, запачкает лапки в чернилах, оставит следы на бумаге, и всё – он «попался».

– Для приманки подойдёт кошачий или собачий корм, но обязательно влажный, – подчёркивает Олег Толкачёв. – Чернила можно приготовить, смешав порошок древесного или активированного угля с растительным маслом. Держать тоннель на одном месте нужно в течение четырёх ночей: ежи целиком свою территорию за ночь не обходят. Через четыре дня тоннели можно переставить на новое место или передать другому исследователю.

Тоннели нужно пронумеровать и осматривать их каждый день, отмечая в блокноте дату, тип местности, погодные условия. Как только ежи наследят, лист бумаги нужно вынуть, отметить на нём дату, номер тоннеля и вложить в файл, сфотографировать или сканировать следовой лист и отправить его учёным.

– Важно обязательно указать долготу и широту места, где был обнаружен ёж, – говорит Олег Толкачёв. – Привязку к местности легко сделать с помощью Google-карты. Мы просим также волонтёров сообщать нам, где видели живого ежа или нашли мёртвое животное, сопроводив информацию фотографией и координатами.

Вести перепись ежей в этом году можно примерно до середины сентября, пока зверьки не впадут в спячку. Как сообщил Олег Толкачёв, они надеются вести исследование в течение многих лет.

СПРАВКА Понятно, что лесные обитатели не знают, что тоннели установлены исключительно для охоты на ежей. На запах приманки могут забрести ласка или хорёк, белка или куница, а на дачном участке и кошка. Но это нестрашно. Отличить одни следы от других учёные умеют. Но не исказит ли результаты исследования, если один ёжик за ночь пробежит по всем пяти тоннелям? Однако Олег Толкачёв успокоил: «Нет, оценки будут вестись в географическом масштабе. То есть линия тоннелей может рассматриваться как одна точка. И важен процент посещённых точек».