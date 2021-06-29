На Средний Урал 30 июня придут грозы, град и сильный ветер

Спасатели просят жителей региона соблюдать меры безопасности в непогоду. Фото: Александр Зайцев.

Уральские синоптики предупреждают, что в среду, 30 июня, на Свердловскую область обрушатся грозы и град, а порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. Спасатели просят жителей региона соблюдать меры безопасности в непогоду.

Тем, кого гроза или град застали на улице, рекомендуется либо укрыться в помещении, либо спрятаться под козырьком дома, не прикасаясь к стене. В непогоду спасатели также советуют не подходить к столбам и рекламным щитам.

Если гроза застала человека во время отдыха на водоёме, следует немедленно вылезти из воды, отойти от неё на безопасное расстояние и спрятаться в укрытии. Пользоваться мобильным телефоном во время грозы может быть опасно.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, в лесу или парке лучше прятаться от непогоды под невысокими деревьями. Кроме того, желательно не использовать в качестве укрытия дуб, тополь, ель, сосна, так как они легче воспламеняются.

Напомним, что на Среднем Урале в ближайшие дни ожидается аномально жаркая погода до +37°С - климатическая норма будет превышена на 7-8°С.

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