В Свердловской области продлили предупреждение о грозах и граде до 3 июля

Уральские синоптики продлили предупреждение о непогоде в Свердловской области до субботы, 3 июля. В ближайшие три дня в Екатеринбурге и отдельных районах Среднего Урала ожидаются грозы, дожди и град.
По данным сайта gismeteo.ru, в Екатеринбурге гроза ожидается сегодня, 30 июня, после 20:00 и завтра, 1 июля, после 17:00.
Согласно сервису "Яндекс. Погода", грозы в Екатеринбурге сегодня не будет, но в четверг и пятницу, 1 и 2 июля, будет дождь.
Напомним, предупреждение о непогоде на 30 июня в Свердловской области распространило региональное ГУ МЧС 29 июня.
Ранее "Областная газета" сообщала, что в середине текущей недели на Среднем Урале ожидается аномально жаркая погода до +37°С - климатическая норма будет превышена на 7-8°.
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