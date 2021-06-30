В Свердловской области продлили предупреждение о грозах и граде до 3 июля

В Екатеринбурге гроза ожидается сегодня, 30 июня, после 20:00 и завтра, 1 июля, после 17:00. Фото: Владимир Мартьянов.

Уральские синоптики продлили предупреждение о непогоде в Свердловской области до субботы, 3 июля. В ближайшие три дня в Екатеринбурге и отдельных районах Среднего Урала ожидаются грозы, дожди и град.

По данным сайта gismeteo.ru, в Екатеринбурге гроза ожидается сегодня, 30 июня, после 20:00 и завтра, 1 июля, после 17:00.

Фото: gismeteo.ru

Согласно сервису "Яндекс. Погода", грозы в Екатеринбурге сегодня не будет, но в четверг и пятницу, 1 и 2 июля, будет дождь.

Фото: сервис "Яндекс. Погода"

Напомним, предупреждение о непогоде на 30 июня в Свердловской области распространило региональное ГУ МЧС 29 июня.

Ранее "Областная газета" сообщала, что в середине текущей недели на Среднем Урале ожидается аномально жаркая погода до +37°С - климатическая норма будет превышена на 7-8°.

Читайте также:

Предупреждение о смоге распространили на всю Свердловскую область.