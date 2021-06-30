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Общество / Природа
30 июня 2021, 18:11

В свердловском заповеднике "Денежкин камень" ликвидировали один из пожаров

  Анна Митчина
Горящие деревья

Второй пожар продолжают окарауливать 10 сотрудников заповедника. Фото: страница "ВКонтакте" природного заповедника "Денежкин Камень"

В заповеднике "Денежкин камень" на севере Свердловской области ликвидировали один из пожаров. Второй пожар продолжают тушить 10 человек. 

Ликвидация первого пожара закончилась 30 июня. Об этом рассказали сотрудники заповедника на странице природного заповедника "ВКонтакте".

"В 12:39 (10:39 мск) в заповеднике "Денежкин камень" объявлена ликвидация пожара №1. Второй пожар продолжают окарауливать 10 сотрудников заповедника", - говорится в сообщении.

Напомним, сообщения о начавшемся пожаре появились 18 июня. Тогда площадь возгорания составляла 6,2 га. Через сутки огнём было охвачено уже 12 га, ещё через день - уже 52,8 га. Ещё один пожар в заповеднике вспыхнул 21 июня в километре от первого пожара. 24 июня пожарные локализовали оба пожара на площади около 120 га. 

Областная газета Свердловской области

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