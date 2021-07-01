Жара спадёт в Свердловской области к концу недели

В начале следующей недели температура воздуха ещё понизится на 3-4°. Фото: Галина Соловьёва

Знойная жара спадёт на Среднем Урале к концу недели. На севере Свердловской области станет прохладнее уже в субботу.

3-4 июля ожидается ночью +9...+14°С, днём +20...+25°С. В начале следующей недели температура воздуха ещё понизится на 3-4°. В регион, в том числе в Екатеринбург пришли дожди, грозы и град. Их принёс наступающий с ЕТ России циклон. Ранее сотрудники МЧС объявили предупреждение о непогоде до 3 июля.

"Июньское тепло, после спада в начале 20-х чисел, вновь стало нарастать в последней пятидневке, днём воздух в последние дни прогревался до 31-35°. Но всё равно, средняя температура завершающегося июня лишь незначительно (на десятые доли градуса) превысит температуру рекордно жаркого нынешнего мая", - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Добавим, что на юге области 30-градусная жара пока задержится. В Екатеринбурге 1 и 2 июля будет +33...+35°С. Затем станет прохладнее на несколько градусов. Не исключаются дожди и грозы.

В первый день июля воздух в среднем по региону прогреется до +31...+36°С. Ветер западной четверти 5-10 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с.

Ночь с четверга на пятницу будет тёплой, до +16...+21°С. Днём 2 июля синоптики прогнозируют до +30...+35°С, на крайнем севере - до +21...+26°С.

В ночь на субботу ожидается до +16...+21°С, на крайнем севере до +12°С. Днём 3 июля будет на севере до +22...+27°С, на юге - до +28...+33°С. Ветер северный 4-9 м/с, при грозе шквалистые усиления 15-20 м/с.