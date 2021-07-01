Топ-5 самых популярных собак на Среднем Урале

Собаки – одни из самых распространённых домашних животных. Фото: Галина Соловьёва

Сегодня во всём мире отмечается Международный день собак. Существует несколько сотен пород этих животных, и каждый выбирает четвероногого друга по своему вкусу. Мода на породы собак меняется постоянно, и, увы, никакой статистики об этом нет. Поэтому «Облгазета», опираясь на мнения свердловских кинологов, составила подборку из пяти самых популярных пород собак на Среднем Урале сейчас и выяснила, от чего эта популярность зависит.

Померанский шпиц

Шпиц – одна из самых миниатюрных и распространённых собак в мире. В Свердловской области, по мнению уральских кинологов, более популярен померанский шпиц, которого в обиходе называют карликовым.

– Этот шпиц однозначно в лидерах, – говорит руководитель Свердловского кинологического центра Елена Киселёва. – Специалистам, которые занимаются составлением родословных собак, поступает очень много документов по этой породе.

Померанца довольно легко отличить от всех других шпицев за счёт его мягкой «ватной» шерсти, которая вместе с короткими толстыми лапками делает его похожим на маленького медвежонка. Чаще всего встречаются померанские шпицы с рыжей шерстью, и за последние годы таких мохнатых комочков, гуляющих со своими хозяйками, на улицах того же Екатеринбурга стало очень много. Считается, что эти маленькие собачки должны быть благодарны своему появлению и распространению женщинам, которые полюбили данную породу за её компактность и миловидность. Такие собаки есть у многих известных актрис и телеведущих, поэтому неудивительно, что у других женщин тоже появляется желание завести такую собаку.

Шпицы сочетают в себе всё, что нужно для жизни в современном городе и обществе: они красивые, умные и прекрасно дрессируются. При этом цена на них вполне приемлемая: можно найти шпица за 15–30 тысяч рублей. Единственный недостаток этой породы – шумность. Все кинологи отмечают, что шпицы действительно много лают, и если кто-то из соседей по лестничной клетке возвращается домой, то собака этой породы тут же оповещает об этом своего хозяина.

Померанские шпицы похожи на маленькие шерстяные шарики и хорошо дрессируются. Фото: Екатеринбургский центр практической кинологии

Вельш-корги

После выхода мультфильма «Королевский корги» в 2019 году, а также под натиском лавины информации о корги в медиапространстве люди стали чаще приобретать представителей гордой породы овчарок – вельш-корги. Стоимость собаки этой породы – 50 тысяч рублей в среднем.

– Корги – одна из самых жизнерадостных и доброжелательных пород собак, поэтому при выборе своего домашнего питомца я сразу остановилась на этом пушистике, – рассказывает «Облгазете» хозяйка корги, екатеринбурженка Екатерина Власова. – Эти собаки активны, но при этом особо не шкодят и очень хорошо относятся к детям, что объясняет их популярность у населения. Но корги требуют к себе внимания, в первую очередь в питании. Нужно следить за их рационом и не перекармливать, так как для этой породы с короткими толстыми лапками очень опасно ожирение, к которому корги склонны.

Корги незлобивые, умны, хорошо дрессируются. Поэтому далеко не все знают, что за хорошенькой мордочкой скрывается настоящая рабочая овчарка, которая может нести службу так же, как любая крупная собака.

Владельцев корги на Среднем Урале очень много. А в Екатеринбурге есть даже своеобразный клуб любителей этих собак: уже несколько лет жители домов в районе Театра драмы, у которых есть корги, собираются на практически ежедневные совместные прогулки со своими питомцами. Со стороны такая группа людей с десятком семенящих на коротких лапках пушистиков смотрится очень мило.

Корги давно умиляют пользователей Интернета. Фото: Екатеринбургский центр практической кинологии

Бельгийская овчарка (маленуа)

Как и корги, эта порода собак набирает всё большую популярность. В Интернете можно найти множество видео, где бельгийские овчарки выполняют разные феерические трюки, так как легко поддаются дрессировке, поэтому число желающих завести такого питомца растёт.

– Это, безусловно, умная собака, – комментирует «Облгазете» руководитель образовательной программы «Кинология» в Уральском государственном аграрном университете Татьяна Корепанова. – Маленуа изначально выводились для работы со стадом: они знают свою работу и могут самостоятельно принимать решения.

Эти собаки готовы работать 24 часа в сутки, поэтому за границей их часто используют в военных и охранных подразделениях. В израильском спецназе тоже в основном работают бельгийские овчарки, которые могут быть весьма жестокими. Но не нужно пугаться: эта собака бывает как любвеобильной, так и строгой, но безобидной – всё зависит от воспитания. Стоит такая собака в районе 30 тысяч рублей, и при хорошей дрессировке её вполне можно держать в квартире.

Бельгийская овчарка может выполнять невероятные трюки, захватывающие зрителей. Фото: Елизавета Пономарёва

Йоркширский терьер

Ещё одна идеально подходящая для содержания в доме порода собак – йоркширский терьер. Среди декоративных собак йорки славятся общительностью, игривостью, дружелюбным нравом и хорошим взаимодействием с людьми всех возрастов. Йорки любят гулять, прыгать, играть с хозяином и в то же время могут спокойно валяться дома целыми днями. Но несмотря на свою миниатюрность и доброжелательность, йоркширский терьер может проявить дерзкий нрав по отношению к другим животным и способен заступиться за своего хозяина.

Особого ухода требует шерсть этой породы. Как отмечает кинолог из Екатеринбурга Олег Ванечкин, йорки стали одними из постоянных клиентов грумеров. Им делают стрижки, всячески украшают заколочками и резиночками – возможность подобных экспериментов также подталкивает некоторых к выбору этой породы.

– Купили йорка несколько лет назад, без родословной, щенок обошёлся в 15 тысяч рублей, но, конечно, цена на него может быть выше или ниже, – рассказывает учитель начальных классов ревдинской школы №29 Наталья Клещёва. – Собачка капризная, требует к себе особого внимания. Дважды в месяц ездим к парикмахеру – приводим в порядок ногти, шерсть. Каждое утро тщательно промываем глазки, завязываем хвостики на голове. Питание – только специальный корм – три чайные ложки и вода. Выгуливаем три раза в день. С другими собаками дружим не особо – видно, что боится, потому что маленькая. Шутя называем её домашней подушкой. С нами собачка ласкова, но с характером.

Йоркширский терьер искренне верит, что он большой и может напугать лабрадора. Фото: Алёна Филиппова

Джек-рассел-терьер

Представители этой породы, по словам специалистов, уже не так популярны, как раньше, однако все ещё остаются любимцами некоторых людей. Это удобная собака для жизни: активная, спортивная, компанейская, и при этом менее агрессивная, чем другие терьеры.

– Джек-рассел-терьер набрал популярность после фильма «Маска» 1994 года, – рассказывает руководитель образовательной программы «Кинология» в Уральском государственном аграрном университете Татьяна Корепанова. – Это собака таран: видит цель, и не замечает препятствий. Поэтому, чтобы она была послушной, нужно не пропустить момент, когда питомец попытается стать лидером, и правильно дрессировать его.

Однако специалисты предупреждают, что если у вас маленькие дети, то лучше выбрать четвероногого питомца другой породы: джек-рассел-терьер больше подходит для общения с активными подростками и взрослыми. Такую собаку можно подобрать за 20–30 тысяч рублей.

Джек-рассел-терьер стал особенно популярен после выхода фильма с Джимом Керри. Фото: Екатеринбургский центр практической кинологии

Что задаёт моду?

По словам кинологов, мода на многие породы собак одинакова везде – общий тренд в первую очередь задают телевидение, Интернет и реклама. Если какая-то порода засветится в популярном блокбастере или будет постоянно мелькать в видео на ТикТоке либо на рекламных стендах, спрос на неё сразу начнёт расти. Поэтому неудивительно, что те же пудели теперь не в моде – эти кудрявые лохматые собачки уже давно не появляются на экранах в больших количествах.

Однако на выборе собаки сказывается и предпочтение большинства – если многие окружающие гуляют с корги, то почему бы и мне не завести такую же собаку? Чужой пример заразителен, особенно, если это какой-то известный человек или телезвезда.

– Мода на собак всегда зависит от субъективного мнения людей, но немалую роль играет и время, в которое мы живём, – считает Татьяна Корепанова. – Например, в конце 90-х годов в России были очень популярны бойцовые собаки из-за того, что людям было страшно оставлять в квартирах своих детей одних, а некоторые просто опасались выходить на улицу без сопровождения питомца. Сейчас же времена более спокойные, поэтому люди больше тяготеют к декоративным собачкам.

Но некоторые породы собак популярны только в определённых местностях. Например, в Сибири, по словам Татьяны Корепановой, большое количество населения до сих пор кормится охотой, поэтому там популярны охотничьи породы собак. А в южных регионах России во многих домах держат борзых или грейхаундов из-за большого распространения зайцев в той местности. И всё же в деревнях и за городом по-прежнему чаще держат породы крупных собак – для охраны. А вот городские жители сейчас чаще заводят маленьких собачек.

СПРАВКА «ОГ» Изначально День собак праздновали лишь в отдельных странах. Например, в США 26 июня отмечается Национальный день собаки, основателем которого стала зоозащитница Колин Пейдж. А в Японии 11 января празднуется День памяти Хатико, а заодно и День всех собак, учреждённый в честь знаменитого пса Хатико, который в течение девяти лет приходил на железнодорожную станцию, ожидая своего хозяина. В январе 2012 года при поддержке Международного фонда социальных инициатив в ООН была подана заявка на учреждение Международного дня собак 2 июля. Документ так и не утвердили, поэтому праздник не признан официальным, но это не мешает собаководам всего мира отмечать его вместе со своими четвероногими друзьями и другими владельцами собак. Нередко в этот день устраиваются разные тематические мероприятия, которые возносят заслуги этих четвероногих перед человечеством, а также проводят акции и митинги с целью привлечь как можно больше внимания к проблемам бездомных собак.

Обратная стороны популярности К сожалению, мода на определённых собак нередко негативно сказывается на характеристиках пород. – Когда породу начинают плодить из-за большого спроса, это можно считать практически гибелью её хороших качеств, – считает Татьяна Корепанова. – Например, сейчас редкие лабрадоры обходятся без проблем с суставами. А немецкие овчарки страдают от того, что их огромная голова, которая появилась в результате усовершенствования породы и теперь смотрится непропорционально, негативно влияет на позвоночник. Помимо этого, приобретя собаку определённой породы, которая стала модной, человек часто не задумывается, сможет ли обеспечить ей должные условия содержания. – Несколько лет назад была мода на хаски, которая началась после выхода фильма «Белый плен» в 2006 году, – рассказывает руководитель Свердловского областного центра племенного собаководства «Урал» Надежда Берсенева. – Но хаски по натуре ездовые собаки, им нужно постоянно двигаться, и без специальной нагрузки животное может просто убежать или начать испытывать проблемы со здоровьем.

Почему беспородные? Кто-то выбирает только породистых собак, но некоторые принципиально берут в домашние питомцы непородистых животных из приютов, в народе – дворняжек. Специалисты говорят, что некоторым просто всё равно, какую собаку брать – главное, чтобы она нравилась им. – Недавно я узнала, что в одну из екатеринбургских передержек для собак вернули дворняжку, которая прошла через нескольких хозяев, – рассказывает жительница Екатеринбурга Ольга Лаврова. – Увидев снимки этой собаки, я поняла, что хочу подарить ей дом и свою любовь. В приюты попадают в основном те собаки, на которых жалуются жители дворов. Там их вакцинируют, стерилизуют и лечат. Если животное идёт на контакт с человеком, то через некоторое время его начинают показывать потенциальным будущим хозяевам.

Где работают собаки? Спасательная служба

Охранная, розыскная, караульная, военная и таможенная службы

Помощь охотникам и пастухам

Перевозка людей и грузов

Выступления в цирке

Съёмки в кино и рекламе

Помощь людям с ограниченными возможностями здоровья

Канистерапия

Научная и медицинская сферы

Спортивные соревнования

Собака похожа на хозяина или он на неё? Довольно часто мы сталкиваемся с тем, что четвероногие друзья очень похожи на своих хозяев по характеру, а иной раз и по каким-то внешним признакам. Но специалисты говорят, что ничего удивительного в этом нет. Если человек не приютил бездомную собаку, а выбрал животное в приюте или питомнике, то четвероногий друг точно будет похож на своего хозяина, так как мы на генетическом уровне любим и выбираем себе подобных. – Человек подсознательно выбирает собаку, исходя из своих внутренних предпочтений и особенностей характера, – поясняет главный специалист по медицинской психологии и психотерапии в Свердловской области Михаил Перцель. – В дальнейшем пёс постепенно перенимает привычки и некоторые черты поведения своего хозяина, что делает сходство между ними ещё более явным. Это обычные психологические и биологические процессы, все живые существа синхронизируются друг с другом. В целом содержание питомца – это очень хорошо: доказано, что люди, у которых есть домашние животные, меньше подвержены разным заболеваниям, более устойчивы эмоционально и в целом дольше живут.