Ливни и грозы накрыли север Свердловской области

Дожди будут идти все выходные. Фото: Галина Соловьёва

В города на севере Свердловской области пришли обещанные синоптиками ливни и грозы. Жители Ивделя уже делятся также снимками крупного града.

К вечеру дожди придут и в Екатеринбург и задержатся на все выходные. Циклон, наступающий с европейской территории России, принесёт похолодание. На севере области – до +18 днём и +9 ночью.

Сегодня корреспондент "Областной газеты", отправившийся в Краснотурьинск к свердловчанке, обратившейся на "Прямую линию" с Владимиром Путиным, попал под сильный ливень. По словам Ирины Порозовой, из-за сильного дождя машины паркуются на обочинах на Серовском тракте. Местами скапливаются пробки. От Верхотурья до Краснотурьинска наблюдаются сильные осадки.

Ранее "ОГ" писала, что жара спадёт в Свердловской области к концу недели.

3 июля на юге будет ещё до +30...+35 градусов, на севере – до +25...+30, на крайнем севере – до +20. В субботу синоптики обещают на севере до +20...+25, на юге – до +29...+34. 4 июля воздух на Среднем Урале прогреется до +22...+27, на крайнем севере до +17. Затем свердловчан ждёт прохладная летняя неделя.

"В предстоящую субботу погода переменится на севере Свердловской области, в воскресенье свежее станет и в южных районах. Температура воздуха в период 3–4 июля ожидается ночью 9–14 °С, днем 20–25 °С, на Южном Урале до 28 °С, в начале следующей недели еще понизится на 3–4 °С", – рассказала ранее главный синоптик Уральского гидрометцентра.