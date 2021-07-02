На Черноисточинском пруду появится судно технического флота

Игорь Васильев рассказал депутатам подробности технологической цепочки по складированию ила. Фото: Галина Соколова

В Горноуральском городском округе в рамках нацпроекта «Экология» начали готовиться к очистке от донных отложений ложа Черноисточинского пруда. Водоём является питьевым источником для жителей Нижнего Тагила, поэтому городские власти пристально следят за продвижением работ. На этой неделе по поручению избирателей на стройплощадке побывали депутаты Нижнетагильской гордумы.

Для выполнения работ по очистке дна пруда в Черноисточинске министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области заключило государственный контракт с МУП «Тагилдорстрой». Сумма контракта – 441,2 миллиона рублей, сроки исполнения – до октября 2023 года.

Пока подрядчики только подбираются к основной цели. Они построили в болотистой местности технологическую дорогу. Теперь в двух километрах от пруда готовят площадку для складирования ила. Прямо на берегу её сделать нельзя, так как вся прилегающая к водохранилищу территория – это особо охраняемая природная зона.

– Территорию площадью 7 гектаров очистили от леса, убрали плодородный слой, отсыпали основание щебнем, уложили геотекстиль, чтобы вода не просачивалась в почву. На следующей неделе начнём укладку пульпопровода из пластика, по которому ил, смешанный с водой, будет поступать из пруда на эту площадку, – пояснил директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

На подготовленное основание со следующего года будут складироваться геотубы – перфорированные пропиленовые пакеты, заполненные пульпой, поднятой со дна Черноисточинского пруда. Всего будет 315 геотуб. Их общая длина составит 12 погонных километров.

Сначала начнётся очистка русла Ушковской канавы и реки Чауж, что обеспечит Черноисточинскому пруду проточность. В 2023 году очистке подлежат наиболее заиленные участки самого водохранилища. Планируется перекачать три миллиона кубометров пульпы и получить порядка 500 тонн сухого материала, в состав которого входят ил, торф и песчаная смесь. Просушенные иловые отложения в дальнейшем будут применяться на объектах благоустройства Нижнего Тагила.

Депутаты и строители обсудили трудности, которые возникли при реализации проекта. Пока не решён вопрос с приобретением или арендой земснаряда – судна, предназначенного для подъёма грунтов с глубины. Оба варианта весьма дорогостоящие.

– Посмотрели предложения по аренде. Есть земснаряд в Санкт-Петербурге, его можно арендовать за 400 тысяч рублей в сутки. Есть ещё вариант – заказать изготовление земснаряда. Мы выдали техзадание на Цимлянский судостроительный завод, – рассказал Игорь Васильев.

Депутаты поддержали идею приобретения «корабля». По мнению председателя думы Вадима Раудштейна, нижнетагильские водоёмы тоже требуют очистки, так что без работы земснаряд не останется. Участники встречи также обсудили восполнение биоресурсов водоёма после очистки ложа. Планируется выпустить в пруд 380 тысяч мальков. В 2017 году уже было проведено зарыбление Черноисточинского водохранилища карпом. Тогда в водоём выпустили 2,5 тысячи молодых карпов, на эти цели из областного бюджета выделялось 60,4 тысячи рублей.

– Экологическая реабилитация Черноисточинского пруда готовилась долго. Площадка для приёма ила практически подготовлена, есть временная дорога, и в следующем году подрядчик приступит к очистке донных отложений в Черноисточинском пруду. Это радует, потому что мы от слов уже перешли к реальным делам, – поделился впечатлениями от поездки председатель постоянной комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству Нижнетагильской городской думы Денис Корякин. Кроме того,для обеспечения тагильчан качественной водой в рамках нацпроекта «Экология» запланировано строительство инженерных коммуникаций и станции водоподготовки «Южная» в посёлке Черноисточинск, а также реконструкция магистрального водовода до города Нижний Тагил.

Хронология решения водной проблемы: В 2016 году в Черноисточинском пруду отмечен мор рыбы. В Свердловской области принят комплексный план по реабилитации водохранилища.

В 2018 году шламонакопитель станции водоподготовки выведен из технологической схемы, прекращён сброс в Черноисточинский пруд промышленных отходов.

В 2020 году на гидротехническом сооружении восстановлен донный спуск, проведено укрепление берега. Начато проектирование современной станции водоподготовки.

На площадке по приёму ила работает техника. Строители должны её подготовить до 1 августа. Фото: Галина Соколова

Геотекстиль помешает влаге просочиться в почву. Фото: Галина Соколова

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