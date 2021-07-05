Дождливая погода вернётся в Свердловскую область 10 июля

В выходные в Свердловскую область придёт новый атмосферный фронт. Фото: Галина Соловьёва.

В течение ближайших пяти дней погода в Свердловской области будет постепенно улучшаться, и к пятнице воздух прогреется до +30°С. Однако в выходные на Средний Урал вновь придут сильные дожди.

Как сообщает главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко, дожди, пришедшие в Свердловскую область 2 июля, были неоднородными, однако привели к снижению засушливости и ликвидации высокой пожарной опасности в лесах. По её словам, в некоторых районах Среднего Урала за выходные выпала месячная норма осадков.

"Больше всего осадков отметила метеостанция Нижний Тагил, днем 4 июля в течение шести часов выпало более 130% месячной нормы осадков, а всего за первую пятидневку набралось осадков 180% месячной нормы. В Екатеринбурге за минувшие дни выпало 40% месячной нормы влаги", - говорится в сообщении на сайте Уралгидромета.

При этом Галина Шепоренко отметила, что в ближайшие дни жителям региона не стоит ждать существенных осадков. Воздух будет прогреваться вплоть до 9 июля - в этот день столбики термометров будут показывать +26...+30°С. Однако в выходные в Свердловскую область придёт новый атмосферный фронт, который принесёт с собой дожди. Температура воздуха ночью 10 и 11 июля составит +11...+16°С, а днём - +20...+24°С.

Более подробный прогноз погоды на 6 и 7 июля смотрите здесь.

Как писала "Областная газета", на Среднем Урале из-за обильных дождей, прошедших в минувшие выходные, произошли подтопления территорий в трёх городских округах. Речь идёт о Горноуральском, Нижнесалдинском и Верхнесалдинском округах.

В селе Николо-Павловское Горноуральского ГО после подтопления 20 домов, 74 приусадебных участков и одного участка автодороги прокуратура организовала проверку. По данным администрации муниципалитета, в указанном населённом пункте, а также в деревне Соседкова и селе Краснополье объявлен режим ЧС.