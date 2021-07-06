ЕМУП «Водоканал» снизит своё негативное влияние на экологию

Соглашение вступило в силу и будет действовать до 31 декабря 2030 года. Фото: сайт ЕМУП «Водоканал».

Сегодня, 6 июля, на полях ИННОПРОМа-2021 было подписано соглашение о снижении негативного влияния ЕМУП «Водоканал» на экологию. Свои подписи поставили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и гендиректор предприятия Евгений Лузгин.

По данным департамента информполитики региона, в рамках долгосрочного соглашения планируется улучшить экологическую обстановку на Среднем Урале и снизить показатели негативного воздействия на окружающую среду. Также анонсирована работа по разработке и реализации программ в этом направлении. Первая из уже утверждённых, в том числе включает в себя мероприятия по обращению с отходами производства в процессе деятельности ЕМУП.

Соглашение вступило в силу и будет действовать до 31 декабря 2030 года. Ожидается, что итогом станет снижение сброса загрязнённых сточных вод с аэрационных станций «Водоканала» Екатеринбурга на 16,8 млн кубометров и загрязняющих веществ - на 17,3 тыс. тонн в год.

«В деятельности предприятия задействованы водохранилища и реки, протекающие по территории нескольких муниципалитетов Свердловской области. Водоканал планирует и дальше снижать экологическую нагрузку своих технологических сооружений на эти водные объекты», - передаёт слова Евгения Лузгина пресс-службе ЕМУП.

Отмечается, что среди мероприятий соглашения значатся организация санитарно-защитных зон, усовершенствование технологического оборудования на Западной фильтровальной станции, головных сооружений водопровода Южной аэрационной станции и ликвидация накопленного вреда окружающей среде на озере Здохня.

Интересно! Озеро Здохня планомерно уничтожалось с 70-х годов прошлого столетия, когда недалеко от него построили шламовый накопитель на 500 тысяч кубометров. Перед тем как отправлять в трубы к екатеринбуржцам воду требовалось отделить её от примесей, взвеси и грязи. Очищенная вода уходила в город, а грязь шла в шламонакопитель. Поблизости был построен цех по очистке воды, однако работал он только в тёплое время года. В 2014 году «Водоканал» запустил цех ультрафильтрации, где шлам высушивается до влажности 75% - «выжатую» грязь начали увозить на полигон. Однако грязь из Здохни никуда не исчезла. В 2018 году там начали использовать мешки из мембранной ткани отечественного производства. По данным специалистов, этот способ очистки озера оказался в пять раз дешевле строительства нового цеха. Подробности читайте в статье «В озере Здохня и Верх-Исетском пруду можно будет купаться».

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