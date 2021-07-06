За прошедшую неделю от укусов клещей пострадали 1 397 свердловчан

С 29 марта в Свердловской области клещи укусили уже 32 336 человек. Фото: Александр Исаков

В Свердловской области от укусов клещей уже пострадали 32 336 человек, из них 6 101 ребёнок. Клещи активны в 67 муниципалитетах.

Среднеобластной показатель пострадавших – 771,3 на 100 тысяч населения, что на 10% выше уровня аналогичного периода прошлого года и на 22% превышает средний многолетний уровень.

В Екатеринбурге зарегистрировано 10 879 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 1 532 ребёнка. Всего клещи активны в 67 муниципалитетах региона. Большое количество укушенных также зафиксировано в 12 муниципалитетах: Слободо-Туринский МР, ГО Дегтярск, ГО Верхняя Тура, ГО Рефтинский, Нижнесергинский МР, Байкаловский МР, Волчанский ГО, Тавдинский ГО, Ирбитское МО, ГО В-Тагил, Асбестовский ГО, ГО Пелым.

Известно, что с предварительным диагнозом "Клещевой вирусный энцефалит" госпитализированы 155 свердловчан, подтверждён диагноз у 24 взрослых и 7 детей. С диагнозом "Клещевой иксодовый боррелиоз" - 431 уралец, в том числе 124 ребёнка, подтвердился он у 68 взрослых и 15 детей.

Напомним, на прошлой неделе с клещевым энцефалитом были госпитализированы 143 человека, что в 1,23 раза выше показателей 2020 года и на 15% ниже среднемноголетних данных. С клещевым искодовым боррелиозом в больницы попали 378 уральцев. Это в 1,44 раза выше, чем годом ранее, и на 12% выше уровня СМУ.

Напомним, что сезон активности клещей в этом году в Свердловской области начался с 29 марта