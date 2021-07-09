МЧС по Свердловской области объявило штормовое предупреждение на 10 июля

Уральские синоптики обещают в субботу, 10 июля, грозы и сильные дожди, а также ветер до 20 метров в секунду. Фото: Александр Зайцев.

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. Уральские синоптики обещают в субботу, 10 июля, грозы и сильные дожди, а также ветер до 20 метров в секунду.

Спасатели рекомендуют жителям Среднего Урала отказаться от отдыха на природе, сплавов, походов и дальних поездок.

Владельцам частных домов следует подготовить ливневую канализацию и другие дренажные системы для отвода дождевого стока. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, в непогоду необходимо закрыть все окна, двери, вентиляционные отверстия и дымоход. Также во время грозы следует отключить все электронные приборы и не подходить к металлическим объектам вроде молниеотвода, водостоков крыш, антенн и столбов.

Водителей просят по возможности избегать подтопленных участков, так как под водой могут находиться ямы или острые предметы. Если во время дальней поездки водитель попал под грозу с ливнем, ему следует остановиться на обочине, включить аварийные сигналы, отключить радио и мобильный телефон, закрыть все окна и переждать непогоду.

Напомним, о дождливой погоде в выходные 10-11 июля в начале недели предупреждала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.